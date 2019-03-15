На Дніпровській набережній чоловік випав з 21 поверху



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Чоловік загинув відразу на місці падіння Фото: Інформатор

34-річний чоловік випав з вікна своєї квартири

У четвер, 14 березня, в Києві за адресою Дніпровська набережна, 19 сталася трагічна подія: 34-річний чоловік випав з вікна своєї квартири на 21 поверсі.

Це сталося близько 22:00, повідомляє Інформатор.

Лікарі швидкої допомоги, які прибули на місце події, констатувати смерть чоловіка.

За даними поліції, загиблому було 34 роки. У момент падіння в квартирі перебували його мати і колишня дівчина.

Про те, чи була подія нещасним випадком, поки немає точних даних. Загиблий випав, імовірно, з балкона своєї квартири.

На місці працював наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна група і карета швидкої допомоги. Деталі події встановить слідство.

Нагадаємо, 9 березня на вулиці Світлицького, 30/20б у Києві чоловік вистрибнув з вікна шостого поверху.

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17 лютого ввечері в Києві з висотки випала жінка. Трагедія трапилася на бульварі Лесі Українки. Жінка померла на місці падіння.

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25 лютого в Києві на вулиці Салютній, 15 підліток вистрибнув з вікна 6 поверху 9-поверхового будинку.