  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Дніпровській набережній чоловік випав з 21 поверху

    • Розсилка
    Чоловік загинув відразу на місці падіння - На Дніпровській набережній чоловік випав з 21 поверху
    Чоловік загинув відразу на місці падіння
    Фото: Інформатор

    34-річний чоловік випав з вікна своєї квартири

    У четвер, 14 березня, в Києві за адресою Дніпровська набережна, 19 сталася трагічна подія: 34-річний чоловік випав з вікна своєї квартири на 21 поверсі.

    Це сталося близько 22:00, повідомляє Інформатор.

    Лікарі швидкої допомоги, які прибули на місце події, констатувати смерть чоловіка.

    Читайте також

    За даними поліції, загиблому було 34 роки. У момент падіння в квартирі перебували його мати і колишня дівчина.

    Про те, чи була подія нещасним випадком, поки немає точних даних. Загиблий випав, імовірно, з балкона своєї квартири.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    На Дніпровській набережній чоловік випав з 21 поверху
    На Дніпровській набережній чоловік випав з 21 поверху
    На Дніпровській набережній чоловік випав з 21 поверху
    На Дніпровській набережній чоловік випав з 21 поверху
    На Дніпровській набережній чоловік випав з 21 поверху
    На Дніпровській набережній чоловік випав з 21 поверху
    Фото: Інформатор

    На місці працював наряд патрульної поліції, слідчо-оперативна група і карета швидкої допомоги. Деталі події встановить слідство.

    Нагадаємо, 9 березня на вулиці Світлицького, 30/20б у Києві чоловік вистрибнув з вікна шостого поверху.

    4 березня на вулиці Милославській, 31 у Києві виявили труп чоловіка. Тіло було на шостому поверсі 9-поверхового будинку. Чоловік повісився на мотузці, яку прив'язав до труби в парадному.

    17 лютого ввечері в Києві з висотки випала жінка. Трагедія трапилася на бульварі Лесі Українки. Жінка померла на місці падіння.

    15 лютого біля будинку у Дніпровському районі Києва виявили тіло чоловіка. Він випав з балкона 11 поверху за адресою бульвар Ігоря Шамо, 10.

    19 лютого на вулиці Арсенальній у Києві хлопець випав із дев’ятого поверху та вижив.

    25 лютого в Києві на вулиці Салютній, 15 підліток вистрибнув з вікна 6 поверху 9-поверхового будинку.

    Читайте також
    Київ самогубство поліція кияни будинок чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ