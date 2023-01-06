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У лікарні померла жінка, яка постраждала під час обстрілу Києва

Олександра Садова
glavcom.ua
У лікарні померла жінка, яка постраждала під час обстрілу Києва
Масована ракетна атака 29 грудня
фото: Офіс Президента

Померла третя жертва ракетної атаки росіян напередодні Нового року

У медзакладі померла жінка, яка постраждала внаслідок ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Відомо, що 40-річну жінку госпіталізували після обстрілу Києва 29 грудня. Вона перебувала у лікарні в тяжкому стані. 

Мер столиці зазначив, що це третя жертва ракетної атаки росіян напередодні Нового року.

Нагадаємо, вранці у четвер, 29 грудня, Росія знову завдала по Україні масованої ракетної атаки. Через удари по об'єктах критичної інфраструктури порушення з електропостачанням зафіксовано у Харкові, Львові, Одеській області.

У Дарницькому районі столиці після масованого ракетного обстрілу постраждали три особи. Усіх госпіталізовано з травмами різного ступеня важкості.

Також пошкоджено три приватних будинки та один автомобіль. 

Як повідомлялося, під час масованої ракетної атаки росіян по Україні у повітряному просторі Києва було зафіксовано 16 повітряних цілей. Усі 16 знищені силами ППО.

Українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.

Читайте також: Падіння ракети у Дарницькому районі столиці: відео наслідків

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