У лікарні померла жінка, яка постраждала під час обстрілу Києва

Померла третя жертва ракетної атаки росіян напередодні Нового року

У медзакладі померла жінка, яка постраждала внаслідок ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відомо, що 40-річну жінку госпіталізували після обстрілу Києва 29 грудня. Вона перебувала у лікарні в тяжкому стані.

Мер столиці зазначив, що це третя жертва ракетної атаки росіян напередодні Нового року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, вранці у четвер, 29 грудня, Росія знову завдала по Україні масованої ракетної атаки. Через удари по об'єктах критичної інфраструктури порушення з електропостачанням зафіксовано у Харкові, Львові, Одеській області.

У Дарницькому районі столиці після масованого ракетного обстрілу постраждали три особи. Усіх госпіталізовано з травмами різного ступеня важкості.

Також пошкоджено три приватних будинки та один автомобіль.

Як повідомлялося, під час масованої ракетної атаки росіян по Україні у повітряному просторі Києва було зафіксовано 16 повітряних цілей. Усі 16 знищені силами ППО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.