У лікарні померла жінка, яка постраждала під час обстрілу Києва
Померла третя жертва ракетної атаки росіян напередодні Нового року
У медзакладі померла жінка, яка постраждала внаслідок ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Відомо, що 40-річну жінку госпіталізували після обстрілу Києва 29 грудня. Вона перебувала у лікарні в тяжкому стані.
Мер столиці зазначив, що це третя жертва ракетної атаки росіян напередодні Нового року.
Нагадаємо, вранці у четвер, 29 грудня, Росія знову завдала по Україні масованої ракетної атаки. Через удари по об'єктах критичної інфраструктури порушення з електропостачанням зафіксовано у Харкові, Львові, Одеській області.
У Дарницькому районі столиці після масованого ракетного обстрілу постраждали три особи. Усіх госпіталізовано з травмами різного ступеня важкості.
Також пошкоджено три приватних будинки та один автомобіль.
Як повідомлялося, під час масованої ракетної атаки росіян по Україні у повітряному просторі Києва було зафіксовано 16 повітряних цілей. Усі 16 знищені силами ППО.
Українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.
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