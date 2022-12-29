Падіння ракети у Дарницькому районі столиці: відео наслідків

Один з пошкоджених будинків внаслідок влучання уламків загорівся

У Дарницькому районі столиці після масованого ракетного обстрілу пошкоджено три приватних будинки та один автомобіль. Київська міська військова адміністрація оприлюднила відео наслідків падіння збитої ракети.

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Додамо, що один з пошкоджених будинків внаслідок влучання уламків загорівся. Постраждали три особи. Усіх госпіталізовано з травмами різної ступеня важкості.

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Як повідомлялося, під час масованої ракетної атаки росіян по Україні у повітряному просторі Києва було зафіксовано 16 повітряних цілей. Усі 16 знищені силами ППО.

Нагадаємо, українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.