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Падіння ракети у Дарницькому районі столиці: відео наслідків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Падіння ракети у Дарницькому районі столиці: відео наслідків
фото: ДСНС

Один з пошкоджених будинків внаслідок влучання уламків загорівся

У Дарницькому районі столиці після масованого ракетного обстрілу пошкоджено три приватних будинки та один автомобіль. Київська міська військова адміністрація оприлюднила відео наслідків падіння збитої ракети.

Додамо, що один з пошкоджених будинків внаслідок влучання уламків загорівся. Постраждали три особи. Усіх госпіталізовано з травмами різної ступеня важкості.

Як повідомлялося, під час масованої ракетної атаки росіян по Україні у повітряному просторі Києва було зафіксовано 16 повітряних цілей. Усі 16 знищені силами ППО.

Нагадаємо, українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.

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Теги: автомобіль відео Київ ракета

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