На Одещині під час полювання поранено людину



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Поліція розслідує обставини поранення чоловіка під час полювання в Білгород-Дністровському районі

Потерпілому надано необхідну медичну допомогу, наразі його життю нічого не загрожує. Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Про те, що в лікарню з вогнепальним пораненням доставлено 67- річного киянина, до поліції повідомили місцеві медики.

На місце події було скеровано слідчо-оперативну групу. Попередньо встановлено, що потерпілий з друзями приїхав із столиці до Білгород-Дністровського району в гості. Зранку чоловіки пішли на полювання. Коли вони проходили вздовж лісосмуги, один із мисливців спіткнувся та здійснив постріл. В результаті чого влучив у груди свого товариша.

Встановлено, що всі чоловіки мають дозвільні документи на зброю та дозвіл на полювання. Наразі зброю вилучено, призначено низку експертиз. Триває слідство.

«Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 128 (необережне тяжке або средньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, -повідомив начальник Білгород-Дністровського відділу поліції В'ячеслав Барба. - Нагадуємо всім мисливцям про правила безпеки на полюванні. Пам'ятайте, що від вашої свідомості залежить не лише чиєсь життя, а і ваше власне також».