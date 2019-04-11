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    У лісі на Київщині виявлено кілька десятків снарядів (фото)

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    У лісі на Київщині виявлено кілька десятків снарядів (фото)

    Піротехніки ДСНС знищили 27 вибухонебезпечних предметів

    У середу, 10 квітня, під час обстеження території лісового масиву м. Тараща на Київщині фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення було виявлено 2 артилерійські снаряди калібру 76 мм, артилерійський снаряд калібру 88 мм та 24 артилерійські снаряди калібру 45 мм. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Вибухонебезпечні предмети було вилучено та знешкоджено шляхом підриву у завчасно визначеному кар’єрі для знищення вибухонебезпечних предметів.

    Рятувальники Київщини звертаються до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки під час виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів.

    «Слід пам'ятати, що ні в якому разі не можна брати їх в руки, переносити, розбирати, завдавати ударів тощо. У разі їх виявлення необхідно негайно сповістити рятувальників за номером телефону «101» або правоохоронців за номером телефону «102», - нагадують у ДСНС.

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    У лісі на Київщині виявлено кілька десятків снарядів (фото)
    У лісі на Київщині виявлено кілька десятків снарядів (фото)
    У лісі на Київщині виявлено кілька десятків снарядів (фото)
    У лісі на Київщині виявлено кілька десятків снарядів (фото)

    Як повідомлялося, 9 квітня у Києві піротехніки вилучили та знищили 7 вибухонебезпечних предметів.

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