У масках і без жодного слова. Вистава Театру на лівому березі перенесе глядачів у минуле

У Києві відбудеться вже друга вистава італійського режисера Маттео Спіацці, який спеціалізується на сучасній Commedia dell’Arte

26 і 27 червня у Театрі на лівому березі відбудеться прем’єра вистави «Моменти/Momenti» виставі від автора «Сімейного альбому», італійського режисера Маттео Спіацці. Глядачі перенесуться на початок 1970-х і проживуть виставу з її героями вагому частину їхнього життя.

Вже кілька місяців Театр на лівому березі живе в очікуванні прем’єри вистави. Працюють усі департаменти: репетирують актори, будуються декорації, відшиваються костюми. А ще створюються 30 масок Commedia dell’Arte. В них актори гратимуть виставу, без жодного слова.

За сюжетом, герої схожі на нас з вами, наших бабусь, батьків та незнайомців зі старих фотографій, вони працюють в офісі і занурені у кругообіг звітів та паперів, в той час як за вікном змінюється час, мода, державні секретарі, що вносить свої корективи у долі «маленьких» людей. І так минають десятиліття.

Світ героїв вистави помістився в коробку-кабінет з друкованими машинками, теками та портретами тих, кого не можна називати вголос. Вони отримують підвищення, закохуються, одружуються, виходять на пенсію та помирають, так і не зрозумівши, було це життя чи лише його окремі моменти.

«В цій виставі я вперше використовую маски, як машину часу. Маски дають мені можливість змінювати обличчя героїв, які проживають на сцені майже 40-річний відрізок часу, - говорить режисер Маттео Спіацці. - Це історія людей, але в той же час це історія і країни, що змінюється, як і її герої».

Італійський режисер Маттео Спіацці спеціалізується на сучасній Commedia dell’Arte («Комедія масок») – виді італійського народного театру, вистави якого створюються методом імпровізації, за участю акторів, одягнених в маски. В Україні це вже друга вистава режисера. Перша – «Сімейний альбом/Album di Famiglia», прем’єра якої відбулася в Театрі на лівому березі в 2019-му, ця вистава стала найкращою пошуково-експериментальною виставою Фестивалю-премії GRA-2019.

Акторський склад: Владислав Писаренко, Анастасія Пустовіт, Марина Клімова, Олег Гоцуляк, Максим Девізоров, Катерина Качан, Дмитро Олійник, Михайло Досенко, Станіслав Мухін, Макар Тихомиров, Костянтин Кириленко, Андрій Максімов, Гліб Клименко, Анастасія Іванюк, Антон Вахліовський.

Виставу створено за підтримки Посольства Італії в Україні та Італійського інституту культури в Україні.

Нагадаємо, 25 та 27 червня в Національній опері України ім. Т. Г. Шевченка відбудеться світова прем'єра українсько-італійського мистецького проєкту – двохактного балету за мотивами творів Данте Аліг’єрі «Нове життя» та «Божественна комедія».