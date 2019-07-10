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    Підземний перехід біля ВДНГ прикрасили яскравими муралами (фото)

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    Підземний перехід біля ВДНГ - Підземний перехід біля ВДНГ прикрасили яскравими муралами (фото)
    Підземний перехід біля ВДНГ
    Фото: ВДНГ, Facebook

    Ремонт підземного переходу через проспект Глушкова тривав два тижні

    У Києві біля Національного комплексу «Експоцентр України» відкрили оновлений після ремонту підземний перехід через проспект Глушкова. Про це повідомили на сторінці ВДНГ у Facebook

    «Оновлене освітлення, очищенні стоки та справжні витвори мистецтва на стінах – відтепер підземний перехід, що веде на ВДНГ, не тільки безпечний, а й неймовірно красивий», - зазначили в «Експоцентрі».

    Реалізовувала проєкт студія Paint Hunters. Саме вони 14 днів поспіль працювали над його візуалізацією.

    «Стіни переходу прикрасили фірмовими плашками, що складаються у павільйони (розробка Banda Angency) «заміксованими» із величезними квітами», - розповіли на ВДНГ.

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    Підземний перехід біля ВДНГ прикрасили яскравими муралами (фото)
    Підземний перехід біля ВДНГ прикрасили яскравими муралами (фото)
    Підземний перехід біля ВДНГ прикрасили яскравими муралами (фото)
    Підземний перехід біля ВДНГ прикрасили яскравими муралами (фото)

    Як повідомлялося, підземний перехід біля ВДНГ було закрито на ремонт з 26 червня по 8 липня.

    Нагадаємо, 9 липня,у Києві розпочався музичний фестиваль Atlas Weekend.

    Він триватиме з 9 по 14 липня на території ВДНГ.

    Ремонт триватиме з 26 червня по 8 липня, у цей період підземний перехід буде закрито.

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