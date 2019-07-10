Підземний перехід біля ВДНГ прикрасили яскравими муралами (фото)



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Підземний перехід біля ВДНГ Фото: ВДНГ, Facebook

Ремонт підземного переходу через проспект Глушкова тривав два тижні

У Києві біля Національного комплексу «Експоцентр України» відкрили оновлений після ремонту підземний перехід через проспект Глушкова. Про це повідомили на сторінці ВДНГ у Facebook.

«Оновлене освітлення, очищенні стоки та справжні витвори мистецтва на стінах – відтепер підземний перехід, що веде на ВДНГ, не тільки безпечний, а й неймовірно красивий», - зазначили в «Експоцентрі».

Реалізовувала проєкт студія Paint Hunters. Саме вони 14 днів поспіль працювали над його візуалізацією.

«Стіни переходу прикрасили фірмовими плашками, що складаються у павільйони (розробка Banda Angency) «заміксованими» із величезними квітами», - розповіли на ВДНГ.

Майстри використали 750 літрів фарби і працювали 150 годин.

Як повідомлялося, підземний перехід біля ВДНГ було закрито на ремонт з 26 червня по 8 липня.

Нагадаємо, 9 липня,у Києві розпочався музичний фестиваль Atlas Weekend.

Він триватиме з 9 по 14 липня на території ВДНГ.

Ремонт триватиме з 26 червня по 8 липня, у цей період підземний перехід буде закрито.