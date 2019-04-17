У піцерії під Києвом сталася стрілянина



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Поліцейські виявили характерні сліди від пострілу у вікні піцерії Фото: Патрульна поліція Київської області

Патрульні затримали двох чоловіків, які спричинили стрілянину в піцерії

У вівторок, 16 квітня, близько 22-ї години в селі Софіївська Борщагівка екіпаж патрульних поліцейських отримав повідомлення про стрілянину в місцевій піцерії.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Київської області, інспектори дізнались від 33-річного заявника, що він чув звуки пострілу та бачив у двох гостей піцерії предмет, схожий на зброю.

Обстеживши прилеглу територію, поліцейські виявили характерні сліди від пострілу у вікні.

Патрульні провели поверхневу перевірку ймовірних правопорушників. Ними виявилися 57-річний та 45-річний чоловіки.

Під подушкою дивану, де сидів один із чоловіків, охоронці порядку знайшли предмет, схожий на зброю. Він був загорнутий у поліетиленовий пакет.

Для встановлення всіх обставин цієї події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.