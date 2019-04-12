  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У підпільній друкарні в Києві виготовляли підроблені лікарські документи (фото)

    • Розсилка
    Під час обшуку&nbsp;вилучено понад 300 підроблених лікарських бланків, медичні книжки, листки непрацездатності, штампи комунальних підприємств міста Києва, 12 печаток лікарів - У підпільній друкарні в Києві виготовляли підроблені лікарські документи (фото)
    Під час обшуку вилучено понад 300 підроблених лікарських бланків, медичні книжки, листки непрацездатності, штампи комунальних підприємств міста Києва, 12 печаток лікарів
    Фото: Прокуратура Києва

    Виготовленням підроблених документів займався 23-річний киянин

    Столичними правоохоронцями припинено діяльність інтернет-ресурсу з продажу підроблених лікарських документів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    «За результатами проведення обшуку за місцем розташування підпільної «друкарні» виявлено та вилучено понад 300 підроблених лікарських бланків, медичні книжки, листки непрацездатності, штампи комунальних підприємств міста Києва, 12 печаток лікарів, а також комп’ютерну техніку, за допомогою якої здійснювалось виготовлення підробленої документації», - йдеться в повідомленні.

    Під час слідчих дій правоохоронці встановили особу, яка безпосередньо займалась виготовленням підроблених документів. Ним виявився киянин, 1996 р. н.

    Читайте також

    На даний час встановлюються інші співучасники злочину, а також особи, на яких оформлялися зазначені документи.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    У підпільній друкарні в Києві виготовляли підроблені лікарські документи (фото)
    У підпільній друкарні в Києві виготовляли підроблені лікарські документи (фото)
    У підпільній друкарні в Києві виготовляли підроблені лікарські документи (фото)
    У підпільній друкарні в Києві виготовляли підроблені лікарські документи (фото)
    У підпільній друкарні в Києві виготовляли підроблені лікарські документи (фото)
    У підпільній друкарні в Києві виготовляли підроблені лікарські документи (фото)
    У підпільній друкарні в Києві виготовляли підроблені лікарські документи (фото)
    У підпільній друкарні в Києві виготовляли підроблені лікарські документи (фото)

    Кримінальне провадження розслідується за ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

    Читайте також
    прокуратура Київ кримінал документи поліція кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ