У підпільній друкарні в Києві виготовляли підроблені лікарські документи (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час обшуку вилучено понад 300 підроблених лікарських бланків, медичні книжки, листки непрацездатності, штампи комунальних підприємств міста Києва, 12 печаток лікарів Фото: Прокуратура Києва

Виготовленням підроблених документів займався 23-річний киянин

Столичними правоохоронцями припинено діяльність інтернет-ресурсу з продажу підроблених лікарських документів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«За результатами проведення обшуку за місцем розташування підпільної «друкарні» виявлено та вилучено понад 300 підроблених лікарських бланків, медичні книжки, листки непрацездатності, штампи комунальних підприємств міста Києва, 12 печаток лікарів, а також комп’ютерну техніку, за допомогою якої здійснювалось виготовлення підробленої документації», - йдеться в повідомленні.

Під час слідчих дій правоохоронці встановили особу, яка безпосередньо займалась виготовленням підроблених документів. Ним виявився киянин, 1996 р. н.

На даний час встановлюються інші співучасники злочину, а також особи, на яких оформлялися зазначені документи.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).