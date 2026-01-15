«А сходи чистити має теж ППО». Кияни критикують мера за безгосподарність (відео)

Кияни скаржаться на слизькі тротуари та сходи на вулицях столиці. Річ у тім, що їх нічим не посипають та не розчищають. Про це йдеться у спільноті «Пасажири Києва» та дописі Гліба Вишлінського, передає «Главком».

Зокрема, місцеві мешканці столиці скаржаться на слизькі сходи біля зупинки Політехнічна. Вони повністю покриті снігом з льодом. Тому людям доводиться не сходити вниз, а з'їжджати на ногах, тримаючись за поручні. «Кличко ні в чому не винен, він чудовий мер, все мала захистити ППО. Питання: нащо ППО, щоб з минулої п'ятниці почистити сходи біля зупинки Політехнічна?» – пишуть кияни у мережі.

Кияни поділилися відеозаписами, як вони намагаюсь спуститися слизькими сходами. Водночас схожа ситуація спостерігається й у підземних переходах. Щоб спуститися, людям доводиться дивитися під ноги та триматись за поручні на слизькому нахилі.

Один з киян Гліб Вишлінський повідомив, що 10 січня він подав скаргу до Контактного центру 1551. «Чистять, але не посипають нічим кілометр широкого тротуару з великим трафіком по Дніпровській набережній, і там постійно лід. 13 січня відзвітували, що посипали. Але посипальники помилилися стороною вулиці. Відповів, що «не виконано». Досі прогресу нуль», – написав він.

