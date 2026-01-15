Головна Київ Новини
«А сходи чистити має теж ППО». Кияни критикують мера за безгосподарність (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
«А сходи чистити має теж ППО». Кияни критикують мера за безгосподарність (відео)
Кияни скаржаться на слизькі тротуари та сходи у столиці
фото: скриншот із соцмереж

Кияни скаржаться на слизькі тротуари та сходи на вулицях столиці. Річ у тім, що їх нічим не посипають та не розчищають. Про це йдеться у спільноті «Пасажири Києва» та дописі Гліба Вишлінського, передає «Главком».

Зокрема, місцеві мешканці столиці скаржаться на слизькі сходи біля зупинки Політехнічна. Вони повністю покриті снігом з льодом. Тому людям доводиться не сходити вниз, а з'їжджати на ногах, тримаючись за поручні. «Кличко ні в чому не винен, він чудовий мер, все мала захистити ППО. Питання: нащо ППО, щоб з минулої п'ятниці почистити сходи біля зупинки Політехнічна?» – пишуть кияни у мережі.

Кияни поділилися відеозаписами, як вони намагаюсь спуститися слизькими сходами. Водночас схожа ситуація спостерігається й у підземних переходах. Щоб спуститися, людям доводиться дивитися під ноги та триматись за поручні на слизькому нахилі.

Один з киян Гліб Вишлінський повідомив, що 10 січня він подав скаргу до Контактного центру 1551. «Чистять, але не посипають нічим кілометр широкого тротуару з великим трафіком по Дніпровській набережній, і там постійно лід. 13 січня відзвітували, що посипали. Але посипальники помилилися стороною вулиці. Відповів, що «не виконано». Досі прогресу нуль», – написав він.

Раніше «Главком» писав, як Кличко різко відповів президенту на слова про бездіяльність. Мер Києва Віталій Кличко опублікував публічне звернення до президента України Володимира Зеленського після слів президента про малу підготовку Києва до енергетичного колапсу у зв'язку з масштабними обстрілами та серйозними морозами.

Нагадаємо, що комунальники цілодобово ремонтують пошкоджену ворогом інфраструктуру. На сьогодні близько 300 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення з тих 6000, де не було теплопостачання після масованої атаки на столицю 9 січня.

Також повідомлялося, що у Києві відбулося перше засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів.  За участі віце-прем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби та нового очільника Міненерго Дениса Шмигаля було визначено ключові кроки для виживання енергосистеми та підтримки населення під час блекаутів.

