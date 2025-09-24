Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Подільському районі поліція затримала торговця амфетаміном

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Подільському районі поліція затримала торговця амфетаміном
У квартирі, де мешкає фігурант, правоохоронці вилучили близько 300 тис. грн готівкою
фото: Національна поліція України/Facebook

45-річний житель Києва планував збути психотропну речовину та перевозив її на самокаті аби передати «клієнтам»

Патрульні поліцейські на проспекті Георгія Ґонгадзе у Києві зупинили підозрілого чоловіка, який мав при собі розфасовані по зіп-пакетах психотропні речовини, які поклав у рюкзак та пересувався з ними містом на електросамокаті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група Подільського управління поліції. Слідчі встановили, що порушник – 45-річний місцевий мешканець, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення наркозлочину.

У затриманого вилучили канабіс та зіп-пакети з амфетаміном
У затриманого вилучили канабіс та зіп-пакети з амфетаміном
фото: Національна поліція України/Facebook
Поліція показала вилучені у затриманого зіп-пакети з амфетаміном
Поліція показала вилучені у затриманого зіп-пакети з амфетаміном
фото: Національна поліція України/Facebook

Під час слідчих дій у затриманого вилучили канабіс та зіп-пакети з амфетаміном. Крім того, у квартирі, де мешкає фігурант, правоохоронці також вилучили фасувальний матеріал та близько 300 тис. грн готівкою.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання та перевезення психотропних речовин з метою збуту, якщо предметом таких дій були психотропні речовини в особливо великих розмірах.

Чоловікові загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна
Чоловікові загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна
фото: Національна поліція України/Facebook

Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігуранту у вигляді тримання під вартою, йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у серпні на всій території держави було проведено І етап всеукраїнської спецоперації під умовною назвою «Джентельмени». Комплекс оперативних заходів було проведено для виявлення та ліквідація незаконних посівів конопель і снотворного маку та недопущення надходження наркосировини на «чорний» ринок. Участь в операції взяли працівники поліції у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях. Ліквідація незаконних посівів запобігла потраплянню на «чорний» ринок близько 4,2 тонни готової наркотичної продукції. Збут такої кількості заборонених речовин міг принести наркоділкам понад 200 мільйонів гривень незаконного прибутку. 

Теги: Київ наркотики поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни вдарили по посольству Азербайджану у Києві
Росіяни вдарили по посольству Азербайджану у Києві
28 серпня, 18:18
За словами мера Києва Віталія Кличка, уламок виявили в Голосіївському районі, на одній з центральних вулиць
Уламок збитого безпілотника впав у центрі Києва
2 вересня, 15:15
Дрони атакують столицю та Київщину
В одному з районів Києва впали уламки ворожих дронів
3 вересня, 00:21
Зафіксовано обвал частини одного з будинків
Атака на Київ: зросла кількість постраждалих
7 вересня, 10:04
Пошуково-рятувальна операція триває
Ткаченко спростував загибель третьої людини від російського обстрілу
7 вересня, 13:12
Викрадений Lexus належав дружині прем'єр-міністра Дональда Туска
Викрадення авто прем’єра Польщі: поліція знайшла машину та злочинця
13 вересня, 17:58
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
14 вересня, 22:05
Наказом Департаменту охорони культурної спадщини від 13.02.2023 водонапірна башта визнана об’єктом культурної спадщини
Історична вежа врятована від забудови: Верховний Суд став на бік громади Києва
16 вересня, 14:52
Молочному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від п’яти до десяти років
Смертельна ДТП у Києві: суд продовжив арешт експрацівнику прокуратури Андрію Молочному
17 вересня, 08:41

Новини

«Бронювання» за $15 тис. Поліція повідомила про затримання організатора схеми
«Бронювання» за $15 тис. Поліція повідомила про затримання організатора схеми
У Подільському районі поліція затримала торговця амфетаміном
У Подільському районі поліція затримала торговця амфетаміном
У Києві на території лікарні з’явиться гольф-майданчик: деталі
У Києві на території лікарні з’явиться гольф-майданчик: деталі
На Оболоні невідомі порізали замки на підсобних приміщеннях будинків: мешканці стривожені
На Оболоні невідомі порізали замки на підсобних приміщеннях будинків: мешканці стривожені
У торговельних центрах столиці пропонується запровадити «Годину тиші»: деталі
У торговельних центрах столиці пропонується запровадити «Годину тиші»: деталі
На Київщині чоловік повісив на паркані власного собаку, поліція взялася за справу
На Київщині чоловік повісив на паркані власного собаку, поліція взялася за справу

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua