У Подільському районі поліція затримала торговця амфетаміном

У квартирі, де мешкає фігурант, правоохоронці вилучили близько 300 тис. грн готівкою

45-річний житель Києва планував збути психотропну речовину та перевозив її на самокаті аби передати «клієнтам»

Патрульні поліцейські на проспекті Георгія Ґонгадзе у Києві зупинили підозрілого чоловіка, який мав при собі розфасовані по зіп-пакетах психотропні речовини, які поклав у рюкзак та пересувався з ними містом на електросамокаті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група Подільського управління поліції. Слідчі встановили, що порушник – 45-річний місцевий мешканець, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення наркозлочину.

У затриманого вилучили канабіс та зіп-пакети з амфетаміном фото: Національна поліція України/Facebook

Поліція показала вилучені у затриманого зіп-пакети з амфетаміном фото: Національна поліція України/Facebook

Під час слідчих дій у затриманого вилучили канабіс та зіп-пакети з амфетаміном. Крім того, у квартирі, де мешкає фігурант, правоохоронці також вилучили фасувальний матеріал та близько 300 тис. грн готівкою.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання та перевезення психотропних речовин з метою збуту, якщо предметом таких дій були психотропні речовини в особливо великих розмірах.

Чоловікові загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна фото: Національна поліція України/Facebook

Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігуранту у вигляді тримання під вартою, йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у серпні на всій території держави було проведено І етап всеукраїнської спецоперації під умовною назвою «Джентельмени». Комплекс оперативних заходів було проведено для виявлення та ліквідація незаконних посівів конопель і снотворного маку та недопущення надходження наркосировини на «чорний» ринок. Участь в операції взяли працівники поліції у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях. Ліквідація незаконних посівів запобігла потраплянню на «чорний» ринок близько 4,2 тонни готової наркотичної продукції. Збут такої кількості заборонених речовин міг принести наркоділкам понад 200 мільйонів гривень незаконного прибутку.