В одному з районів Києва впали уламки ворожих дронів

КМВА закликала мешканців столиці не залишати укриття до завершення повітряної тривоги

У ніч на 3 вересня окупаційна армія РФ вже котру ніч поспіль запускає ударні дрони по території України. У столиці та на Київщині також лунали вибухи, працювали сили ППО, передає «Главком».

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА. За попередніми даними, обійшлось без пожежі та руйнувань.

Екстрені лужби виїхали на місце падіння уламків.

Як відомо, у столиці оголосили повітряну тривогу о 22:25. Трохи раніше й на Київщині пролунали сирени.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

