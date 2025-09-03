Головна Київ Новини
В одному з районів Києва впали уламки ворожих дронів

Іванна Гончар
Іванна Гончар
В одному з районів Києва впали уламки ворожих дронів
Дрони атакують столицю та Київщину
КМВА закликала мешканців столиці не залишати укриття до завершення повітряної тривоги

У ніч на 3 вересня окупаційна армія РФ вже котру ніч поспіль запускає ударні дрони по території України. У столиці та на Київщині також лунали вибухи, працювали сили ППО, передає «Главком».

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА. За попередніми даними, обійшлось без пожежі та руйнувань.

Екстрені лужби виїхали на місце падіння уламків.

КМВА закликала мешканців столиці не залишати укриття до завершення повітряної тривоги. 

Як відомо, у столиці оголосили повітряну тривогу о 22:25. Трохи раніше й на Київщині пролунали сирени. 

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, в Україні триває 1288-й день повномасштабної війни.

Теги: укриття тривога дрон Київ вибух

