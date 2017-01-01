У Подільському районі створять реабілітаційний центр для осіб із інвалідністю

Центр комплексної реабілітації

У Подільському районі столиці створять Центр комплексної реабілітації для осіб із інвалідністю. Центр створять на базі діючого Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Подільського району, розташованого на просп. Правди, 4. Відповідне розпорядження КМДА підписав Київський міський



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Центр комплексної реабілітації

У Подільському районі столиці створять Центр комплексної реабілітації для осіб із інвалідністю. Центр створять на базі діючого Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Подільського району, розташованого на просп. Правди, 4. Відповідне розпорядження КМДА підписав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє «Главком».

Замовником робіт визначено Подільську районну в місті Києві державну адміністрацію.

Подільській РДА в установленому порядку доручено визначити генеральні проектну та підрядну організації для проектування та виконання робіт, передбачити під час укладання договору підряду на виконання робіт умови щодо надання підрядною будівельною організацією гарантії якості виконаних робіт і встановити гарантійний строк експлуатації об’єкта не менше ніж 10 років.

Створення Центру дасть можливість особам із обмеженими можливостями віком від 3 до 35 років отримати комплексну реабілітацію з подальшою повноцінною інтеграцією в суспільство.

Фінансування об’єкту буде здійснюватися коштом міського бюджету. Орієнтована кошторисна вартість складає 87 млн грн та буде уточнена після затвердження проектної документації. Завершення будівельних робіт і введення об’єкта в експлуатацію планується у 2019 році.

Центр комплексної реабілітації для осіб із інвалідністю – це заклад для осіб, які мають медичні показання і потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів: психологічних, медичних, педагогічних, соціальних, спортивно-оздоровчих, а також проведення корекційно-розвивальної роботи.

У Центрі передбачається: