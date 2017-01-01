У Святошинському районі збудують новий бюветний комплекс (документ)

Підписано відповідне розпорядження

На численні прохання киян на вулиці Сім’ї Сосніних, 2-А збудують нову артезіанську свердловину малої продуктивності. Свердловина зможе забезпечити якісною питною водою значну частину мешканців Святошинського району. Будівництво затверджено розпорядженням КМДА. Про це інформує прес-служба столичної влади, повідомляє



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Підписано відповідне розпорядження

На численні прохання киян на вулиці Сім’ї Сосніних, 2-А збудують нову артезіанську свердловину малої продуктивності. Свердловина зможе забезпечити якісною питною водою значну частину мешканців Святошинського району. Будівництво затверджено розпорядженням КМДА.

Про це інформує прес-служба столичної влади, повідомляє «Главком».

Роботу бюветного комплексу за цією адресою припинено з 2013 року: якість питної води погіршилась під час транспортування до колонок внаслідок корозії сталевих труб, імпульсного режиму роботи бюветного комплексу, великої продуктивності свердловини, якщо порівнювати з незначним об’ємом водозабору, а також значної відстані між свердловиною та бюветним комплексом. Тому відновити водопостачання можливо лише шляхом будівництва нової артезіанської свердловини малої продуктивності.

Остаточну вартість робіт буде визначено в установленому порядку після розробки проектно-кошторисної документації та проходження державної експертизи. Фінансуватимуть проектні роботи у рамках програм економічного і соціального розвитку Києва на 2017 та наступні роки.

Нагадаємо, що столична влада продовжує системне відновлення бюветних комплексів. Так, за останні два роки збудовано 2 нових бюветних комплекси та 8 артезіанських свердловин. Окрім того, капітально відремонтовано близько 80 бюветів. До кінця цього року мають завершити будівництво 4-х нових артезіанських свердловин, проектування 15 нових артезіанських свердловин і 5 нових бюветних комплексів, а також капремонт 11 бюветів.