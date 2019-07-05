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    У полі на Київщині згорів автомобіль і гектар ячменю (фото)

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    Вогонь&nbsp;розповсюдився на ячмінь на площі 1 га - У полі на Київщині згорів автомобіль і гектар ячменю (фото)
    Вогонь розповсюдився на ячмінь на площі 1 га
    Фото: ДСНС

    Загорання виникло у автомобілі ВАЗ-2110 та розповсюдилось на ячмінь

    Сьогодні, 5 липня, сталася пожежа у полі поблизу с. Кайнари Яготинського району. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Загорання виникло о 12:15.

    До місця виклику було направлено черговий караул 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин.

    По прибуттю рятувальниками встановлено, що загорання виникло у автомобілі ВАЗ-2110 та розповсюдилось на ячмінь на площі 1 га.

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    Пожежу локалізовано о 12:58 та повністю ліквідовано о 13:14.

    Під час гасіння пожежі залучались 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

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    У полі на Київщині згорів автомобіль і гектар ячменю (фото)
    У полі на Київщині згорів автомобіль і гектар ячменю (фото)

    Нагадаємо, 5 липня у Броварському районі Київщини виникло загорання торфу на площі 1,2 га.

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    пожежа ДСНС Київщина автомобіль рятувальники
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