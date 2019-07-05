У полі на Київщині згорів автомобіль і гектар ячменю (фото)



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Вогонь розповсюдився на ячмінь на площі 1 га Фото: ДСНС

Загорання виникло у автомобілі ВАЗ-2110 та розповсюдилось на ячмінь

Сьогодні, 5 липня, сталася пожежа у полі поблизу с. Кайнари Яготинського району. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Загорання виникло о 12:15.

До місця виклику було направлено черговий караул 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що загорання виникло у автомобілі ВАЗ-2110 та розповсюдилось на ячмінь на площі 1 га.

Пожежу локалізовано о 12:58 та повністю ліквідовано о 13:14.

Під час гасіння пожежі залучались 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 5 липня у Броварському районі Київщини виникло загорання торфу на площі 1,2 га.