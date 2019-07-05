Під Києвом горять торф’яники (фото)



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На місці пожежі працюють 12 вогнеборців Фото: ДСНС

У Броварському районі виникло загорання торфу на площі 1,2 га

У п’ятницю, 5 липня, о 09:10 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про загорання торфу. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

До місця виклику було направлено чергові караули 21-ї та 56-ї Державних пожежно-рятувальних частин м. Бровари та сільських пожежних с. Світильня. По прибуттю рятувальниками встановлено, що виникло загорання торфу на площі 1,2 га.

Слід зазначити, що всю попередню добу броварські рятувальники гасили в цьому місті траву у важкодоступних місцях. Саме це й спровокувало виникнення торф’яної пожежі.

На місці події зосереджено 12 чоловік особового складу, 3 одиниці техніки та 3 мотопомпи.

З цього приводу також відбулось позачергове засідання районної комісії ТЕБ та НС. Головне питання, що потребувало вирішення, - це необхідність часткового залучення матеріального резерву для запобігання виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня. Адже болотиста місцевість унеможливлює потрапляння до кожного з осередків загорання і додає труднощів працівникам ДСНС.

Нагадаємо, 1 липня на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення сталися дві пожежі: трав'яного настилу та лісової підстилки.