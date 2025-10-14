Головна Київ Новини
У Пущі-Водиці зоозахисники врятували цуценя, викинуте у ставок (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Цуценя вижило після спроби втоплення
скриншот відео

Маленька Руся вижила, провела два тижні на лікуванні й тепер шукає дім

У Пущі-Водиці рятувальники витягли з переливної камери ставка Карачун цуценя. Про це повідомила Команда порятунку тварин міста Києва, інформує «Главком».

За словами зоозахисників, малеча, яку назвали Руся, була єдиною, хто вижив, ймовірно, із цілого викинутого приплоду.

«Вона тремтіла, захлиналася, але боролась – за життя, за шанс, за когось, хто її помітить. І її помітили», – йдеться у дописі рятувальників.

Після порятунку Руся два тижні перебувала на стаціонарному лікуванні під наглядом ветеринарів. Зараз цуценя повністю одужало і шукає нову родину.

«Руся – лагідна, добра, вдячна. Така, що змушує серце стискатися від ніжності», – зазначають у Команді порятунку тварин Києва.

Врятоване цуценя шукає дім і люблячих господарів
Врятоване цуценя шукає дім і люблячих господарів
скриншот відео

Зауважимо, що в Україні за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність. Згідно зі статтею 299 Кримінального кодексу України, жорстоке поводження з тваринами, у тому числі спроба їх утопити чи іншим чином заподіяти страждання або смерть, карається штрафом, обмеженням волі до трьох років або позбавленням волі на строк до восьми років – залежно від обставин злочину.

До слова, 175 кримінальних справ щодо жорстокого поводження над тваринами (299 ст. Кримінального кодексу України) відкрито за 20243 рік. У минулому році лище за 10 місяців таких спрпв було вже 178.

