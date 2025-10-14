Головна Київ Новини
Голова КМВА з Подільського мосту нацькував правоохоронців на Кличка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Ткаченко заявив, що сьогодні головний ресурс столиці повинен бути спрямований на безпеку киян
скриншот відео

Тимур Ткаченко: «Віталій Володимирович, не всі можуть дивитися у завтрашній день, але пора»

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до мера Києва Віталія Кличка, розкритикувавши будівництво Подільсько-Воскресенського мосту та використання міських коштів. Крім того, він закликав правоохоронні органи та Генеральний штаб провести повну ревізію того, що зроблено, а точніше – не зроблено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Тимура Ткаченка.

За словами Ткаченка, міст став символом не розвитку, а особистої корупції очільника міста.

«Ви відкривали цей міст скільки разів? Тричі? На нього витратили вже 18 млрд грн. Десятки років Київ будує його, і він перетворився на пам'ятник безвідповідальності», – заявив голова КМВА, йдути по Подільсько-Воскресенському мосту.

Ткаченко заявив, що сьогодні головний ресурс столиці повинен бути спрямований на безпеку киян, проте, на його думку, Кличко особисто розподіляє кошти на власні проєкти, перекладаючи відповідальність на інших. «Коли є негатив, ви шукаєте винних. Коли позитив – залишаєте його собі», – додав  він.

Посадовець зауважив, що кошти витрачаються на мости, дороги та інші проєкти, але на фінансування безпеки виділяються мінімальні ресурси. У той час як для ухвали рішення про модульні укриття, за словами голови КМВА, надобилося майже чотири роки.

«Віталій Володимирович, не всі можуть дивитися у завтрашній день, але пора. Не витрачайте кошти киян на політичне будівництво з десятками кримінальних справ. Ці гроші є куди спрямувати», – підсумував Ткаченко.

Нагадаємо, що раніше депутат Київради Андрій Вітренко висловив сумнів щодо прозорості бюджету столиці на наступний рік. Він зауважив, що документ містить незвичні або сумнівні витрати. Зокрема, за його словами, знову передбачено фінансування Подільсько-Воскресенського мосту, що викликає питання щодо доцільності таких витрат.

Крім того, Вітренко повідомляв, що він подав проєкт рішення щодо висловлення недовіри меру столиці Віталію Кличку. 

