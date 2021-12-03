У п’ятницю буде обмежено роботу центральних станцій київського метро

У метро можливі обмеження через футбол

Можливе закриття на вхід трьох станцій метрополітену

У п’ятницю, 3 грудня, можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Це пов’язано з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 17:00) між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Львів» (Львів). Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції «Олімпійська» на вхід.

Після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

«Палац спорту»,

«Олімпійська»,

«Площа Льва Толстого».

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

У столичному метрополітені перепрошують за можливі незручності та закликають дотримуватися маскового режиму.

Нагадаємо, 2 грудня о 17:42 на станції метро «Палац Україна» сталась надзвичайна подія – людина впала під потяг.

Через падіння людини на колії на синій гілці тимчасово було змінено рух поїздів, на станції «Деміївська» скупчився натовп людей.

Рятувальники за допомогою медичних нош дістали її та передали медичним працівникам.