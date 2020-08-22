Справа про педофілію. Відомий музикант виграв справу проти України у Європейському суді



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Акордеоніст Ігор Завадський пробув у СІЗО 1543 дні в статусі невинного

Держава Україна виплатить Завадському, якого утримували за гранатами майже п'ять років, компенсацію

Акордеоніст, заслужений артист Ігор Завадський виграв справу проти України у Європейському суді з прав людини. Музиканта підозрювали у розбещенні дітей, проте згодом виправдали.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Також артист сьогодні отримав від Міністерства юстиції України лист, що вони зобов'язуються в тримісячний термін виплатити йому матеріальну компенсацію, призначену Європейським судом.

«За незаконне затримання міліцією 23.03.2012; за незаконне взяття під варту, без найменших законних підстав, і за тривале незаконне позбавлення волі в СІЗО (ізоляторі тимчасового тримання). А саме, 50 місяців і три тижні (більше чотирьох років). Підстава для взяття мене під варту була таке (дослівно): «не має сім'ї і постійного місця роботи, тому може не з’являтися на слідчі дії, а пізніше в суд». При цьому, я офіційно значився як ФОП (приватний підприємець), який сам організовує свої концерти і вони багато років, з 2002-го року, щомісяця проходили в київському Будинку актора», – зазначив Завадський.

Він також нагадав, що його вирок був скасований, до набрання ним законної сили, Апеляційним судом.

«Тобто, офіційно у мене не було покарання, яке я б відбував хоча б один день. При цьому, під вартою пробув 1543 дні в статусі невинного», – додав акордеоніст.

Як відомо, у липні в Ігоря Завадського підтвердили четверту стадію СНІДу. Він припускає, що міг заразитися СНІДом, коли перебував у в'язниці кілька років тому.

Нагадаємо, акордеоніст Ігор Завадський, якого підозрювали у розбещенні дітей, був засуджений Подільським райсудом Києва на 13 років позбавлення волі в липні 2013 року.

Музиканту також присудили сплатити 27 тисяч гривень за проведені у справі експертизи. Окрім Завадського винними у скоєнні статевих злочинів проти неповнолітніх визнали його водія та адміністратора.

20 квітня 2016 року Апеляційний суд Києва скасував вирок Ігорю Завадському і направив справу до суду першої інстанції. 13 червня 2016 року Подільський районний суд Києва звільнив Завадського на поруки.

Отримавши свободу в залі суду, Завадський сказав, що не буде нікому мстити і вимагати компенсацій.