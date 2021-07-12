У салоні легковика, що перекинувся під Києвом, перебували 12 осіб (фото)

Внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще семеро пасажирів дістали травми

У салоні автомобіля Volkswagen Golf, який 11 липня перекинувся у селі Ревне у Бориспільському районі, перебували 12 осіб. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Попередньо, водій автомобіля Volkswagen Golf не впорався з керуванням, унаслідок чого легковик перекинувся на дах.

Водій та 7-річний пасажир загинули на місці. Ще семеро пасажирів шпиталізовані до лікарні, троє – від медичної допомоги відмовились.

На місці працювали патрульні, ДСНС, медики та слідчі, які з’ясовуватимуть усі обставини події.

«Нагадуємо, що заборонено перевезення пасажирів понад максимальну кількість, визначену в реєстраційних документах на цей транспорт», – зазначили патрульні.

За фактом ДТП слідчим управлінням поліції Київщини відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Автомобіль поміщено на майданчик тимчасового утримання. Слідство триває.

Відносно батьків буде складено адміністративні матеріали за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше у соцмережі повідомили про смертельну ДТП у селі Ревне. За даними свідків, в автомобілі було понад 10 осіб, багато дітей, всі їхали з купання.