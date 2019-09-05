У щойно відремонтованому київському фунікулері сталися збої в роботі



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У середу фунікулер припиняв роботу для налагодження автоматики-електроніки

У середу, 4 вересня, у зв’язку з кількаразовою зупинкою автоматики-електроніки впродовж дня київський фунікулер було зачинено до повного налагодження його роботи.

Сьогодні з 800 фунікулер працює в звичайному режимі. Про це повідомили в Комунальному підприємстві «Київпастранс».

Як повідомлялося, у четвер, 29 серпня, о 12.00 київський фунікулер відновив свою роботу після ремонту.

Внаслідок регламентних робіт на фунікулері були оновлені засоби зв’язку, підлога та стелі, відремонтовані тягові двигуни, колеса, гальма, пантографи.

Нагадаємо, що фунікулер був закритий на техогляд 22 липня.

Його мали відкрити 23 серпня, але під час випробувань виникли технічні несправності, тому дату відкриття перенесли.