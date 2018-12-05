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    У Шевченківському суді вибухівки не знайдено

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    У Шевченківському райсуді працювала вибухотехнічна служба - У Шевченківському суді вибухівки не знайдено
    У Шевченківському райсуді працювала вибухотехнічна служба

    Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження

    Після ретельної перевірки приміщення Шевченківського райсуду Києва небезпечних предметів та речовин не виявлено. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

    Станом на 15:15 роботу суду було відновлено, інформує прес-служба Шевченківського райсуду.

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    Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

    Правоохоронці встановлюють особу, яка здійснила неправдиве повідомлення.

    Раніше прес-служба Шевченківського райсуду повідомила, що роботу суду припинено через повідомлення про замінуванняПроведена евакуація працівників та відвідувачів суду.

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