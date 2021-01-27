У січні в Києві вже зафіксовано три температурні рекорди

Після сильних морозів у Київ прийшло тепло

Температура повітря в Києві побила рекорд 1975 року

26 січня в Києві максимальна температура повітря піднялась до +6,9°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 1975 року на 0,2°С.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Таким чином, у столиці третій день поспіль фіксують температурні рекорди.

Як повідомлялося, 24 січня у Києві вперше за 141 рік середньодобова температура повітря становила +4,4°С, що на 0,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1971 року. Кліматична норма (1991-2020 рр.) перевищена на 9,1°С, що відповідає погоді початку листопада.

25 січня у Києві середньодобова температура повітря становила +5,5°С, що на 0,9°С вище рекордного значення температури для цього дня 1993 року.

22 січня Україну залишив арктичний циклон, якій приніс сильні морози, йому на зміну прийшли теплі повітряні маси, які подекуди підняли температуру до +11 градусів.

За прогнозами синоптика Наталії Діденко 27 січня в Україну зайде циклон зі снігопадами і дощами.

27 січня у Києві очікується погіршення погодних умов. Опади розпочнуться надвечір 27 січня та триватимуть до 29 січня.

27 січня можливий дощ з переходом у мокрий сніг за температури від +1°C до -2°C. А з 28 січня прогнозують сніг за температури від 0°C до -6°C.



