Нічна стрілянина на Бессарабці: поліція затримала 28-річного киянина

Слідчі встановлюють інших учасників сутички та роль кожного з них у конфлікті

Правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив стрілянину у центрі столиці минулими вихідними. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався опівночі поблизу Бессарабської площі. Як встановило слідство, між двома компаніями на вулиці виникла суперечка, яка швидко переросла у штовханину. Під час конфлікту один із учасників дістав зброю та здійснив постріл у повітря. Одразу після цього всі учасники бійки втекли з місця події.

Завдяки розшуковим заходам поліцейські встановили двох осіб, причетних до інциденту. Безпосереднім стрільцем виявився 28-річний місцевий мешканець. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування за статтею про хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 ККУ). Слідчі встановлюють інших учасників сутички та роль кожного з них у конфлікті.

За вчинене затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

