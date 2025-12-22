Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна стрілянина на Бессарабці: поліція затримала 28-річного киянина

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Нічна стрілянина на Бессарабці: поліція затримала 28-річного киянина
За даними поліції, безпосереднім стрільцем виявився 28-річний місцевий мешканець
фото: Національна поліція України

Слідчі встановлюють інших учасників сутички та роль кожного з них у конфлікті

Правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив стрілянину у центрі столиці минулими вихідними. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався опівночі поблизу Бессарабської площі. Як встановило слідство, між двома компаніями на вулиці виникла суперечка, яка швидко переросла у штовханину. Під час конфлікту один із учасників дістав зброю та здійснив постріл у повітря. Одразу після цього всі учасники бійки втекли з місця події.

Завдяки розшуковим заходам поліцейські встановили двох осіб, причетних до інциденту. Безпосереднім стрільцем виявився 28-річний місцевий мешканець. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування за статтею про хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 ККУ). Слідчі встановлюють інших учасників сутички та роль кожного з них у конфлікті.

За вчинене затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці затримали групу зловмисників, які скоїли збройний напад на приватне домоволодіння у Кагарлицькій громаді. Внаслідок інциденту двоє людей отримали кульові поранення. Правоохоронці встановили, що близько опівночі, невідомі особи вирвали вхідні двері та проникли до приватного будинку, де перебували 48-річна жінка з 26-річним сином, які в ньому проживали, а також троє їхніх знайомих.

Також 14 грудня у Луцьку сталася стрілянина. Поліція прибула на місце подій, згодом правопорушника було затримано. Відомо, що стрілянина сталася близько 18 години вечора, тоді поліція отримала повідомлення про інцидент. З’ясувалося, що громадянин, який здійснив три постріли, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Внаслідок цього ніхто не постраждав.

Теги: Київ поліція стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співробітник ФБР йде по оточеній території
ФБР затримало чоловіка, який влаштував стрілянину у Вашингтоні
27 листопада, 05:21
Місце вибуху на залізниці на лінії Варшава-Люблін, Польща, 16 листопада 2025 року
Польща оголосила в розшук двох українців за диверсію на залізниці: один з підозрюваних мав 46 паспортів РФ
28 листопада, 14:58
Рух на шосе було перекрито
У Києві відновлено рух на Харківському шосе після нічної атаки
29 листопада, 14:20
Нікос Христодулідіс прибув до Києва поїздом вранці
Президент Кіпру прибув до Києва
4 грудня, 12:43
За 11 місяців роботи кінологи зі своїми помічниками відпрацювали 130 викликів
Столична поліція показала, хто допоміг знайти 50 кг наркотиків (фото)
2 грудня, 11:29
У відкритих зонах комплексу діятиме постійний контроль дотримання вимог цивільного захисту для безпеки кожної людини
Столичний ТРЦ Gulliver відновлює роботу: названо дату
2 грудня, 22:00
«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності
Ремонт колій на Кирилівській: рух низки трамваїв змінено до кінця грудня (схема)
8 грудня, 08:47
Продуктові ярмарки пройдуть у всіх районах столиці
Продуктові ярмарки у Києві 9-14 грудня: повний перелік локацій
8 грудня, 15:22
Дніпровський районний суд визнав чоловіка винним в нанесенні умисних тяжких ушкоджень та призначив покарання
Суд виніс вирок киянину, який забив перехожого до смерті: деталі справи
15 грудня, 23:56

Новини

Невдалий розворот фури призвів до смерті підлітка: подробиці ранкової трагедії у Києві
Невдалий розворот фури призвів до смерті підлітка: подробиці ранкової трагедії у Києві
Нічна стрілянина на Бессарабці: поліція затримала 28-річного киянина
Нічна стрілянина на Бессарабці: поліція затримала 28-річного киянина
«Київміськбуд» отримав нового керівника: що про нього відомо
«Київміськбуд» отримав нового керівника: що про нього відомо
Рух Південним мостом через Дніпро частково обмежено 22 грудня: деталі
Рух Південним мостом через Дніпро частково обмежено 22 грудня: деталі
В'їзд до Києва ускладнено через масштабну аварію на Бориспільській трасі  
В'їзд до Києва ускладнено через масштабну аварію на Бориспільській трасі  
Киянин зробив новорічний подарунок кур’єру Glovo, який напав на нього з кастетом
Киянин зробив новорічний подарунок кур’єру Glovo, який напав на нього з кастетом

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua