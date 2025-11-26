«Київтеплоенерго» розгорнуло мобільні котельні для шести лікарень столиці

Мобільні пересувні котельні повністю автономні та можуть працювати протягом тривалого часу

У щести медичних закладах Печерського, Шевченківського та Голосіївського районах розгорнуто мобільні пересувні котельні. За інформацією КП «Київтеплоенерго», установки доставили до Перинатального центру, Київської міської клінічної лікарні № 12, Київської міської клінічної лікарні № 10, Свято-Михайлівської клінічної лікарні, Київського міського пологового будинку № 1 та Київського міського клінічного ендокринологічного центру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київтеплоенерго».

Планується, що мобільні пересувні котельні забезпечуватимуть тепло в корпусах лікарень на період ліквідації наслідків нічних обстрілів. Для стабільної роботи підготовлено необхідний запас палива. Мобільні котельні повністю автономні та можуть працювати протягом тривалого часу. Теплова потужність кожної становить 600 кВт. Загалом буде розгорнуто дев'ять установок.

Фахівці «Київтеплоенерго» під'єднують мобільну котельню до лікувального закладу фото: Київтеплоенерго

Наразі «Київтеплоенерго» має 55 таких котелень та невдовзі планує збільшити їх кількість, зазначили у КМДА.

Нагадаємо, під час обстрілів у жовтні цього року «Київтеплоенерго» розгортало вісім мобільних котелень для обігріву п'яти медичних закладів столиці. Установки забезпечували теплом медзаклади протягом кількох діб, доки не відновили штатну схему теплопостачання.

Др слова, критична інфраструктура Києва залишається вразливою до російських обстрілів, оскільки неможливо створити над ТЕЦ захист другого рівня. В.о. першого заступника голови КМДА зауважив, що кожна з ТЕЦ займає 100 гектарів, як площа житлового мікрорайону.