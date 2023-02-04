СБУ викрила посадовців Адміністрації морських портів на розкраданні понад 90 млн грн

Чиновники уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту «Південний»

Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення

Служба безпеки України, за сприяння керівництва Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури викрила масштабну корупцію в Южненській філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України». Про це інформує СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До організації незаконної діяльності причетні керівник філії держустанови у 2017-2018 роках і двоє його підлеглих.

За даними слідства, у травні 2017 року чиновники уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту «Південний».

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому вартість відповідних робіт була штучно завищена.

Встановлено, що державні гроші були переведені на рахунки підрядника, але фактичний обсяг робіт не відповідав документам.

Таким чином з держпідприємства було виведено у тінь більше ніж 90 млн грн.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, трьом організаторам оборудки повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Одеської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російською ФСБ.