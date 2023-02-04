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СБУ викрила посадовців Адміністрації морських портів на розкраданні понад 90 млн грн

Надія Карбунар
glavcom.ua
СБУ викрила посадовців Адміністрації морських портів на розкраданні понад 90 млн грн
Чиновники уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту «Південний»
фото: СБУ

Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення

Служба безпеки України, за сприяння керівництва Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури викрила масштабну корупцію в Южненській філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України». Про це інформує СБУ.

До організації незаконної діяльності причетні керівник філії держустанови у 2017-2018 роках і двоє його підлеглих.

За даними слідства, у травні 2017 року чиновники уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту «Південний».

При цьому вартість відповідних робіт була штучно завищена.

СБУ викрила посадовців Адміністрації морських портів на розкраданні понад 90 млн грн фото 1

Встановлено, що державні гроші були переведені на рахунки підрядника, але фактичний обсяг робіт не відповідав документам.

Таким чином з держпідприємства було виведено у тінь більше ніж 90 млн грн.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, трьом організаторам оборудки повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

СБУ викрила посадовців Адміністрації морських портів на розкраданні понад 90 млн грн фото 2

Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Одеської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російською ФСБ.

 

 

Теги: Порту розслідування прокурор гроші

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