У столиці донеччанин скоїв розбійний напад на продавця дорогих годинників

Зловмисник бризнув із газового балончика працівнику магазину в очі

У столичному магазині під час примірки годинника вартістю 150 тисяч гривень зловмисник бризнув із газового балончика працівнику магазину в очі, забрав товар і втік. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. «На спецлінію 102 зателефонував чоловік із повідомленням про розбійний напад. На місце прибув наряд управління поліції охорони в м.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисник бризнув із газового балончика працівнику магазину в очі

У столичному магазині під час примірки годинника вартістю 150 тисяч гривень зловмисник бризнув із газового балончика працівнику магазину в очі, забрав товар і втік. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«На спецлінію 102 зателефонував чоловік із повідомленням про розбійний напад. На місце прибув наряд управління поліції охорони в м. Київ, який під час відпрацювання території затримав нападника. Для з’ясування усіх обставин правопорушника доставили до територіального управління поліції. Затриманим виявився 28-річний уродженець Донецької області», - йдеться в повідомленні.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та задокументувала подію.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 2 травня на столичному Подолі було скоєно напад на ветерана АТО Дмитра Вербича.

У соцмережах зазначалося, що чоловіку було завдано удар ножем в нижню частину спини. Потім його забризкали сльозогінним газом та намагались добити молотком.

Поліція розпочала розшук групи нападників.

За фактом нападу на Вербича відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.