У столиці донеччанин скоїв розбійний напад на продавця дорогих годинників
- Сьогодні, 13:40
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Зловмисник бризнув із газового балончика працівнику магазину в очі
У столичному магазині під час примірки годинника вартістю 150 тисяч гривень зловмисник бризнув із газового балончика працівнику магазину в очі, забрав товар і втік. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
«На спецлінію 102 зателефонував чоловік із повідомленням про розбійний напад. На місце прибув наряд управління поліції охорони в м. Київ, який під час відпрацювання території затримав нападника. Для з’ясування усіх обставин правопорушника доставили до територіального управління поліції. Затриманим виявився 28-річний уродженець Донецької області», - йдеться в повідомленні.
На місце виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та задокументувала подію.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 2 травня на столичному Подолі було скоєно напад на ветерана АТО Дмитра Вербича.
У соцмережах зазначалося, що чоловіку було завдано удар ножем в нижню частину спини. Потім його забризкали сльозогінним газом та намагались добити молотком.
Поліція розпочала розшук групи нападників.
За фактом нападу на Вербича відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.