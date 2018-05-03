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    У столиці донеччанин скоїв розбійний напад на продавця дорогих годинників

    Зловмисник бризнув із газового балончика працівнику магазину в очі
    У столичному магазині під час примірки годинника вартістю 150 тисяч гривень зловмисник бризнув із газового балончика працівнику магазину в очі, забрав товар і втік. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. «На спецлінію 102 зателефонував чоловік із повідомленням про розбійний напад. На місце прибув наряд управління поліції охорони в м.
    • Сьогодні, 13:40
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    Зловмисник бризнув із газового балончика працівнику магазину в очі

    У столичному магазині під час примірки годинника вартістю 150 тисяч гривень зловмисник бризнув із газового балончика працівнику магазину в очі, забрав товар і втік. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «На спецлінію 102 зателефонував чоловік із повідомленням про розбійний напад. На місце прибув наряд управління поліції охорони в м. Київ, який під час відпрацювання території затримав нападника. Для з’ясування усіх обставин правопорушника доставили до територіального управління поліції. Затриманим виявився 28-річний уродженець Донецької області», - йдеться в повідомленні.

    На місце виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та задокументувала подію.

    Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, 2 травня на столичному Подолі було скоєно напад на ветерана АТО Дмитра Вербича.

    У соцмережах зазначалося, що чоловіку було завдано удар ножем в нижню частину спини. Потім його забризкали сльозогінним газом та намагались добити молотком.

    Поліція розпочала розшук групи нападників.

    За фактом нападу на Вербича відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. 

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