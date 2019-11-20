У столиці смог: рівень шкідливих речовин перевищено в кілька разів



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Найбільше забруднення повітря спостерігається у місцях великого скупчення машин

Метеорологічні умови не сприяють розсіюванню шкідливих домішок у атмосфері

Минулого тижня, з 12 по 18 листопада, у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані стаціонарних постів спостережень.

Так, зафіксовано перевищення за середньодобовим вмістом:

завислих речовин – у 1,2-1,4 раза на проспекті Перемоги (поблизу метро «Святошин») та Бессарабській площі;

діоксиду сірки – у 2,8-3,1 рази на площах Бессарабській, Деміївській та Перемоги, проспектах Перемоги та Оболонському; у 1,5-2,6 раза – на усіх інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, 37 (біля метеомайдан­чика обсерваторії), де середньодобовий вміст не перевищував рівень ГДКс.д.;

діоксиду азоту – у 4,3-4,6 рази – на вулиці Каунаській та Бессарабській площі; у 3,0-3,7 рази – на вулицях Інженера Бородіна, Семена Скляренка, Деміївській площі; у 1,9-2,7 раза – на усіх інших постах спостережень, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось.

формальдегіду – у 2,1-2,4 рази – на усіх постах міста, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось.

Всього на 15-ти стаціонарних постах обсерваторії, де проводились щоденні спостереження за забрудненням атмосферного повітря міста, з 12 по 18 листопада було проаналізовано 1552 проби повітря.

Порівняно з попереднім тижнем спостерігалось зниження середньодобових концентрацій діоксиду азоту та формальдегіду, слабке підвищення вмісту діоксиду сірки.

Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні, у Києві метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у атмосфері.

Як відомо, у Києві вже кілька днів спостерігається туман.