У столиці ветерани АТО зіграли Шекспіра англійською



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У майбутньому хотів би показувати цю виставу не тільки в Україні, а й в усьому світі, саме тому вона поставлена англійською мовою, - Касьян

Хотілося підвищити імідж ветеранів, не хотілося б, щоб люди опускали очі, коли їх бачили, - організатор проекту

У Києві перший соціальний англомовний театр ветеранів та волонтерів АТО «Project «W» провів прем’єрний показ вистави Вільяма Шекспіра «Дванадцята ніч, або Що захочете» мовою оригіналу. Прем'єра вистави відбулася на сцені Національного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса, повідомляє «Укрінформ».

«Ідея створення такої вистави прийшла саме після війни. Хотілося підвищити імідж ветеранів, не хотілося б, щоб люди опускали очі, коли їх бачили. І дуже багато меседжів хотілося б доносити до українців, саме починаючи з себе, робити якісь справи, не жалітися, рухатись вперед, і тільки вперед», - розповів ініціатор та організатор проекту, ветеран АТО Ігор Касьян.

Він зазначив, що в майбутньому хотів би показувати цю виставу не тільки в Україні, а й в усьому світі, саме тому вона поставлена англійською мовою.

«Нас не потрібно жаліти, а ми не будемо давати приводу для цього . Я сам офіцер, і службу проходив з 2006 року. Неможливого немає нічого: коли ти маєш мету і рухаєшся до неї, коли є така дружна та щира команда - перемогти можна все та виконати будь-які надзавдання», - сказав Касьян.

Художній керівник проекту, театральний режисер, актор, народний артист України Ростислав Держипільський зазначив, що до останнього моменту ця ідея здавалася нереальною та фантасмагоричною.

«У той момент почалася їхня епічна битва з Шекспіром, англійською мовою, з акторською майстерністю, але вони вже дуже давно були героями, зараз вже виходить, що вони талановиті у всьому. В першу чергу вони талановиті люди, а тепер довели, що вони ще й талановиті актори», - розповів він про ветеранів та волонтерів АТО, які зіграли у п'єсі.

Project «W» Veteran, Volunteer and William – це соціальний проект Сучасної школи англійської мови English Amon People, Громадської організації «Елеос-Україна» та Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Івана Франка.

Виставу можна буде побачити 31 травня в Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва (вулиця Межигірська, 2, метро «Контрактова площа»).