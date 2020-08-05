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    У столиці відкрилась «Церква» святого Ілона Маска (фото)

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    Сервіс-кафе на Почайній у Києві - У столиці відкрилась «Церква» святого Ілона Маска (фото)
    Сервіс-кафе на Почайній у Києві
    Фото: TSK

    Спритні підприємці вирішили скористатись іменем відомого американського винахідника-мільярдера

    Нещодавно на проспекті Степана Бандери, 6 у Києві, поблизу метро «Почайна», відкрилося сервіс-кафе під назвою «Церква Святого Ілона».

    Про це повідомляється на сайті TSK. 

    Підприємці відкрили сервісний центр для фанатів автомобілів Tesla, а для реклами використали ім’я відомого американського винахідника Ілона Маска.

    У сервіс-центрі можна подивитися електромобілі, придбати запчастини до них і просто відпочити.

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    У столиці відкрилась «Церква» святого Ілона Маска (фото)
    У столиці відкрилась «Церква» святого Ілона Маска (фото)
    У столиці відкрилась «Церква» святого Ілона Маска (фото)

    Біля будівлі сервіс-кафе знаходиться броньований автомобіль, який привертає увагу відвідувачів.

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    До слова, нещодавно Ілон Маск заснував школу, де вивчатимуть ракетобудування і віртуальну реальністьОнлайн-навчання розпочнеться вже у вересні 2020 року і триватиме один навчальний рік. Річна вартість цього курсу — $7500.

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