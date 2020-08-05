У столиці відкрилась «Церква» святого Ілона Маска (фото)



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Сервіс-кафе на Почайній у Києві Фото: TSK

Спритні підприємці вирішили скористатись іменем відомого американського винахідника-мільярдера

Нещодавно на проспекті Степана Бандери, 6 у Києві, поблизу метро «Почайна», відкрилося сервіс-кафе під назвою «Церква Святого Ілона».

Про це повідомляється на сайті TSK.

Підприємці відкрили сервісний центр для фанатів автомобілів Tesla, а для реклами використали ім’я відомого американського винахідника Ілона Маска.

У сервіс-центрі можна подивитися електромобілі, придбати запчастини до них і просто відпочити.

Біля будівлі сервіс-кафе знаходиться броньований автомобіль, який привертає увагу відвідувачів.

До слова, нещодавно Ілон Маск заснував школу, де вивчатимуть ракетобудування і віртуальну реальність. Онлайн-навчання розпочнеться вже у вересні 2020 року і триватиме один навчальний рік. Річна вартість цього курсу — $7500.

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