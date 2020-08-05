У столиці відкрилась «Церква» святого Ілона Маска (фото)
Спритні підприємці вирішили скористатись іменем відомого американського винахідника-мільярдера
Нещодавно на проспекті Степана Бандери, 6 у Києві, поблизу метро «Почайна», відкрилося сервіс-кафе під назвою «Церква Святого Ілона».
Про це повідомляється на сайті TSK.
Підприємці відкрили сервісний центр для фанатів автомобілів Tesla, а для реклами використали ім’я відомого американського винахідника Ілона Маска.
У сервіс-центрі можна подивитися електромобілі, придбати запчастини до них і просто відпочити.
Біля будівлі сервіс-кафе знаходиться броньований автомобіль, який привертає увагу відвідувачів.
До слова, нещодавно Ілон Маск заснував школу, де вивчатимуть ракетобудування і віртуальну реальність. Онлайн-навчання розпочнеться вже у вересні 2020 року і триватиме один навчальний рік. Річна вартість цього курсу — $7500.