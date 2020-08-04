Мати Ілона Маска розповіла про «боротьбу за нормальне життя»



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Ілон Маск з матір'ю Мей

Мей Маск зізналася, що після розлучення їй з дітьми доводилося «боротися за нормальне життя, і вони боролися разом зі нею»

Мей Маск, мати засновника компаній Space X і Tesla Ілона Маска, заявила, що після розлучення в 1979 році їй було важко прогодувати трьох дітей, хоча працювати доводилося на кількох роботах.

Про це, в понеділок, 3 серпня, вона розповіла в інтерв'ю порталу РБК.

Розповідаючи про раціон, вона згадала, що діти любили бутерброди з арахісовим маслом, тушковану квасолю і варені боби з рисом. При цьому, як наголосила жінка, їжа була хоч і недорогою, але здоровою. На столі, наприклад, завжди були сезонні овочі і фрукти.

Економила Мей на перукарні. Вона сама стригла своїх дітей і себе. Крім того, Маск, його брат і сестра не ходили в кіно або в ресторани.

За її словами, для неї тоді була особливо важлива її робота дієтолога з приватною практикою, так як саме вона дозволяла платити за житло і годувати дітей, яким вже тоді доводилося вчитися самостійності.

«Нам з ними доводилося боротися за нормальне життя, і вони боролися разом зі мною. Я працювала з дому, це велика удача, що я могла займатися практикою з дому», - розповіла Мей.

За її словами, в її дітях їй дуже подобається те, що вони весь час готові вчитися, а також те, що всі вони «роблять щось, що добре і для інших людей».

Сама ж Мей Маск продовжує працювати і як модель, і як дієтолог.

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