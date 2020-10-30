У столиці з’являться нові меморіальні дошки на честь видатних киян

Дві нові меморіальні дошки встановлять у столиці

Виготовлення та встановлення меморіальних дошок профінансують за позабюджетні кошти

На честь видатних киян у столиці облаштують меморіальні дошки. Це передбачено розпорядженням Київської міської держадміністрації № 722, повідомляє пресслужба КМДА.

Зокрема, на Голосіївському проспекті, 102/1 встановлять меморіальну дошку на честь видатного діяча мистецтв України, композитора, музикознавця та фольклориста Леопольда Ященка.

Для вшанування пам’яті учасника антитерористичної операції, який загинув на сході України, Владислава Воробйова облаштують меморіальну дошку на фасаді будівлі школи І-ІІІ ступенів № 168 Оболонського району на вул. Озерній, 2.

Витрати, пов’язані з виготовленням та встановленням меморіальних дошок, профінансують за позабюджетні кошти, залучені в установленому порядку.

Як повідомлялося, у ніч на 30 жовтня у Бабиному Яру було скоєно акт вандалізму. Пам’ятна плита, на якій закарбовані імена членів Організації українських націоналістів, розстріляних нацистами у 1941-1942 роках, розбита і залита червоною фарбою.