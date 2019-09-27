Вінницькі поліцейські затримали вінничанина, який бив свою дружину



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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом домашнього насильства

Поліцейські Лівобережного відділення поліції затримали вінничанина, який вчиняв домашнє насильство щодо цивільної дружини. Сімейного дебошира притягнуть до кримінальної відповідальності.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

«25 вересня на спецлінію поліції 102 надійшло повідомлення від вінничанки про те, що чоловік наніс їй тілесні ушкодження та погрожує розправою.

Прибувши на виклик, поліцейські побачили 32-річного чоловіка, який ображав свою дружину», - йдеться у повідомленні.

За словами начальника Лівобережного відділення поліції Романа Андрущака, потерпіла вже зверталась до поліції щодо насильницьких дій чоловіка. Минулого разу працівники поліції провели з чоловіком профілактичну бесіду та склали терміновий заборонний припис терміном на 10 діб. Документ передбачає заборону протягом вказаного часу спілкуватися з потерпілою та проживати в одному помешканні.

Наразі зловмисника затримано в процесуально порядку.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 126 ККУ (побої і мордування). Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт строком на 1 рік.