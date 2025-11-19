Головна Київ Новини
search button user button menu button

Найдешевша оренда у Києві: що можна зняти за 7 тис. грн (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Найдешевша оренда у Києві: що можна зняти за 7 тис. грн (фото)
Квартира по вул. Зодчих на Борщагівці
фото: OLX.ua

Квартира пропонується для довгострокової оренди, перевага надається сімейній парі та орендарям без домашніх улюбленців

Оренда однокімнатних квартир у Києві станом на жовтень 2025 року спала на 10% порівняно з минулим місяцем. Якщо на початку вересня середня вартість становила 18,8-20 тис. грн, то до жовтня вона впала до 16,9 -18 тис. грн за даними Лун Статистика. Однак навіть зараз можна знайти однокімнатну значно дешевше, шоправда, це буде житло у віддаленому районі та зі старими меблями. Про це повідомляє «Главком». 

Зокрема, по вул. Зодчих на Борщагівці у довгострокову оренду здається квартира з балконом, вартість якої становить лише 7 тис. грн на місяць.

Квартира по вул. Зодчих на Борщагівці здається у довгострокову оренду
Квартира по вул. Зодчих на Борщагівці здається у довгострокову оренду
фото: OLX.ua

Це однокімнатна квартира площею 36 кв. м з кухнею площею 8 кв. м, розташована на 14-му поверсі 16-поверхового панельного будинку.

У ванній кімнаті труби та сантехніка старого зразка
У ванній кімнаті труби та сантехніка старого зразка
фото: OLX.ua
Квартира обладнана роздільним санвузлом
Квартира обладнана роздільним санвузлом
фото: OLX.ua

Квартира обладнана роздільним санвузлом. Є необхідні меблі (шафа, диван, кухонний гарнітур) та техніка (холодильник, пральна машина, газова плита).

За інформацією продавців, об'єкт має хорошу транспортну розв'язку: швидкісний трамвай №3 розташований у 5-хвилинній пішій доступності, а до станцій метро «Академмістечко» та «Житомирська» можна доїхати за близько 10 хвилин.

Також у пішій доступності є продуктовий та речовий ринок, супермаркети «Фора» та «АТБ» а також ТЦ «Квітень».

Квартира здається на довгостроковий термін. Перевага надається сімейній парі; орендарі з домашніми улюбленцями не розглядаються. Умови оплати: орендна плата, комунальні послуги та заставна сума.

Нагадаємо, у Києві виставлено в довгострокову оренду однокімнатну квартиру-пентхаус у престижному житловому комплексі столиці – «Новопечерські Липки». Житло площею 165 кв. м розташоване на вулиці Андрія Верхогляда, 11 у Печерському районі. П

Теги: Київ метро квартира оренда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві працює ППО
У Києві та області прогриміли вибухи: оголошено загрозу балістики
22 жовтня, 01:13
Правоохоронцям, підозрюваним у побитті, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років
Побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК. Підозри отримали двоє поліцейських
20 жовтня, 11:01
Кожен колектив освітньої установи має адаптувати запропонований алгоритм дій з урахуванням особливостей свого закладу
Київ відпрацьовує алгоритм дій освітньої сфери у разі надзвичайних ситуацій
23 жовтня, 15:25
Через російську атаку виникли затримки у роботі транспорту
У Києві затримується рух транспорту через обстріл
25 жовтня, 07:48
Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки у кількох районах столиці
У Києві завершили ліквідацію наслідків російського удару
26 жовтня, 17:58
Під час пластичної операції з імплантації сідниць у пацієнтки сталася зупинка серця
Трикратне перевищення дози анестезії. Столичний хірург підозрюється у смерті пацієнтки
4 листопада, 11:41
Відключення світла 7 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
Відключення світла 7 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
6 листопада, 19:27
Про відновлення руху буде повідомлено додатково
У Харкові відновлено рух метро (оновлено)
10 листопада, 10:51
Суд відмовив Міністерству культури України у відстроченні передачі костелу святого Миколая та встановив судовий контроль за виконанням рішення
Передача костелу святого Миколая релігійній громаді. Нове рішення суду
13 листопада, 10:08

Новини

Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 22-23 листопада
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 22-23 листопада
Зоопарк повідомив про стан оленя, який постраждав під час обстрілу Києва
Зоопарк повідомив про стан оленя, який постраждав під час обстрілу Києва
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Графіки відключень світла у Києві 21 листопада оновлено
Графіки відключень світла у Києві 21 листопада оновлено
Скарги подіяли: комунальники взялися за зупинку біля метро «Лук'янівська»
Скарги подіяли: комунальники взялися за зупинку біля метро «Лук'янівська»

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua