Найдешевша оренда у Києві: що можна зняти за 7 тис. грн (фото)

Квартира пропонується для довгострокової оренди, перевага надається сімейній парі та орендарям без домашніх улюбленців

Оренда однокімнатних квартир у Києві станом на жовтень 2025 року спала на 10% порівняно з минулим місяцем. Якщо на початку вересня середня вартість становила 18,8-20 тис. грн, то до жовтня вона впала до 16,9 -18 тис. грн за даними Лун Статистика. Однак навіть зараз можна знайти однокімнатну значно дешевше, шоправда, це буде житло у віддаленому районі та зі старими меблями. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, по вул. Зодчих на Борщагівці у довгострокову оренду здається квартира з балконом, вартість якої становить лише 7 тис. грн на місяць.

Квартира по вул. Зодчих на Борщагівці здається у довгострокову оренду фото: OLX.ua

Це однокімнатна квартира площею 36 кв. м з кухнею площею 8 кв. м, розташована на 14-му поверсі 16-поверхового панельного будинку.

У ванній кімнаті труби та сантехніка старого зразка фото: OLX.ua

Квартира обладнана роздільним санвузлом фото: OLX.ua

Квартира обладнана роздільним санвузлом. Є необхідні меблі (шафа, диван, кухонний гарнітур) та техніка (холодильник, пральна машина, газова плита).

За інформацією продавців, об'єкт має хорошу транспортну розв'язку: швидкісний трамвай №3 розташований у 5-хвилинній пішій доступності, а до станцій метро «Академмістечко» та «Житомирська» можна доїхати за близько 10 хвилин.

Також у пішій доступності є продуктовий та речовий ринок, супермаркети «Фора» та «АТБ» а також ТЦ «Квітень».

Квартира здається на довгостроковий термін. Перевага надається сімейній парі; орендарі з домашніми улюбленцями не розглядаються. Умови оплати: орендна плата, комунальні послуги та заставна сума.

Нагадаємо, у Києві виставлено в довгострокову оренду однокімнатну квартиру-пентхаус у престижному житловому комплексі столиці – «Новопечерські Липки». Житло площею 165 кв. м розташоване на вулиці Андрія Верхогляда, 11 у Печерському районі. П