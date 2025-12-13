За напад на франківський ансамбль «Гуцулія» покарали трьох школярок

Поліція склала адмінпротоколи на батьків неповнолітніх

Правоохоронці встановили причетність трьох неповнолітніх дівчат до нападу на артистів ансамблю «Гуцулія» у Львівській області. Щодо однієї з них та представників двох інших склали протоколи. Як інформує «Главком», про це повідомили в поліції Львівської області.

Так, на 17-річну дівчину склали адміністративні протоколи за статтями про дрібне хуліганство (ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях або появу в громадських місцях у п’яному вигляді (та ст. 178).

На представників двох інших дівчат та 17-річного жителя Шептицького також склали адміністративні протоколи за ст. 184 – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей. За це можуть накласти попередження або штраф від п’ятдесяти (850 гривень) до ста (1700 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

А на двох дорослих, які придбали алкоголь та передали його дітям, склали протоколи за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння (ст. 180). Вони можуть отримати штраф до 136 гривень.

Нагадаємо, повертаючись після гастролей у Польщі та Фінляндії, артисти ансамблю «Гуцулія» стали жертвами нападу в місті Шептицький (Червоноград) на Львівщині. Близько шести молодиків і трьох жінок увірвалися в автобус, де перебувала команда, і почали бійку. Артисти «Гуцулії» подали заяву до поліції.

Під час конфлікту троє артистів та водій, усі мешканці Івано-Франківської області віком від 25 до 44 років, отримали тілесні ушкодження. В одного з потерпілих медики діагностували перелом, в інших – забої та садна. Поліцейські встановили всіх учасників інциденту.

Згодом Національна поліція встановила особи чотирьох учасників нападу. Двом хлопцям по 21 року, іншим – 17 та 18 років.

Як повідомлялося, Міністерство культури України рішуче засудило побиття на Львівщині артистів національного ансамблю «Гуцулія».