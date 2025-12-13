Головна Країна Кримінал
За напад на франківський ансамбль «Гуцулія» покарали трьох школярок

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
За напад на франківський ансамбль «Гуцулія» покарали трьох школярок
Артисти ансамблю «Гуцулія» стали жертвами нападу в місті Шептицький
Поліція склала адмінпротоколи на батьків неповнолітніх

Правоохоронці встановили причетність трьох неповнолітніх дівчат до нападу на артистів ансамблю «Гуцулія» у Львівській області. Щодо однієї з них та представників двох інших склали протоколи. Як інформує «Главком», про це повідомили в поліції Львівської області.

Так, на 17-річну дівчину склали адміністративні протоколи за статтями про дрібне хуліганство (ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях або появу в громадських місцях у п’яному вигляді (та ст. 178).

На представників двох інших дівчат та 17-річного жителя Шептицького також склали адміністративні протоколи за ст. 184 – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей. За це можуть накласти попередження або штраф від п’ятдесяти (850 гривень) до ста (1700 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

А на двох дорослих, які придбали алкоголь та передали його дітям, склали протоколи за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння (ст. 180). Вони можуть отримати штраф до 136 гривень.

Нагадаємо, повертаючись після гастролей у Польщі та Фінляндії, артисти ансамблю «Гуцулія» стали жертвами нападу в місті Шептицький (Червоноград) на Львівщині. Близько шести молодиків і трьох жінок увірвалися в автобус, де перебувала команда, і почали бійку. Артисти «Гуцулії» подали заяву до поліції.

Під час конфлікту троє артистів та водій, усі мешканці Івано-Франківської області віком від 25 до 44 років, отримали тілесні ушкодження. В одного з потерпілих медики діагностували перелом, в інших – забої та садна. Поліцейські встановили всіх учасників інциденту.

Згодом Національна поліція встановила особи чотирьох учасників нападу. Двом хлопцям по 21 року, іншим – 17 та 18 років.

Як повідомлялося, Міністерство культури України рішуче засудило побиття на Львівщині артистів національного ансамблю «Гуцулія».

