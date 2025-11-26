«Заміновано» будівлю суду, де має слухатися апеляція детектива НАБУ Магамедрасулова

З будівлі Київського апеляційного суду евакуювали співробітників та відвідувачів

Пресслужба Київського апеляційного суду повідомила, що сьогодні. 26 листопада, надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Суд тимчасово припинив роботу. Про це пресслужба суду повідомила у соцмережах, інформує «Главком».

Повідомляється, що з будівлі Київського апеляційного суду евакуювали співробітників та відвідувачів.

26 листопада Київський апеляційний суд мав розглядати апеляцію детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про співпрацю з Росією та злочини проти нацбезпеки.

Нагадаємо, 21 липня Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, зазначений керівник підрозділу НАБУ із дислокацією у Дніпрі координує діяльність бюро в прифронтових областях України. При цьому, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Як повідомлялося, суд продовжив запобіжний захід посадовцю НАБУ Руслану Магомедрасулову у вигляді тримання під вартою без права на заставу до 21 жовтня.

Раніше арештований детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, який перебуває у СІЗО, дав перше інтерв’ю. У ньому він заявив, що його затримання є політичною помстою, ймовірно, пов'язаною зі справою бізнесмена Тімура Міндіча. Він не підтвердив, що він займався справою Тимура Міндіча. Цю ж інформацію ще раніше спростував керівник НАБУ Семен Кривонос, стверджують джерела «Главкома» у правоохоронних органах.

До слова, нещодавно Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру Магамедрасулову. За даними слідства, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, «вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання».