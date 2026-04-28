Найбільший книжковий фестиваль України зазнав збитків на понад 350 тис. грн через негоду

Буря зруйнувала частину інфраструктури на ВДНГ

Фестиваль «Книжкова країна», який цьогоріч проходив 23–26 квітня у Києві, зазнав збитків у понад 350 тис. грн через складні погодні умови. Зокрема, буря зруйнувала частину інфраструктури на ВДНГ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу фестивалю.

«Київ накривали зливи, град і шквальний вітер, які не вщухали впродовж кількох днів. Проте «Книжкова країна» не зупинилася: стенди трималися до останнього, книжки рятували під дощовиками, а черги на подіях не зникали, навіть коли стало відчутно холодно», – йдеться в заяві.

Фестиваль зібрав 103 видавництва, 15 книгарень, 18 незалежних авторів та 507 подій

Як зазначається, цього року фестиваль зібрав понад 71 тис. відвідувачів, 77% з яких придбали понад 85 тис. книжок на загальну суму більш ніж 32 млн грн. В середньому люди витрачали 1 тис. грн.

Крім того, фестиваль зібрав 103 видавництва, 15 книгарень, 18 незалежних авторів та 507 подій. Серед запрошених гостів – письменник Юрій Андрухович, міністр молоді та спорту Матвій Бідний, сценарист і режисер Павло Остріков, співачка Jamala, комік Василь Байдак та інші.

Фестиваль зібрав понад 71 тис. відвідувачів

Середній вік відвідувачів фестивалю становив 28 років. Майже половина (46%) до цього не відвідувала книжкові події. Серед гостей 82% – жінки, а 18% – чоловіки. Переважна більшість (86%) – кияни, також приїхали люди з Київської, Львівської, Чернівецької, Житомирської, Дніпропетровської, Чернігівської та Хмельницької областей.

Наступна «Книжкова країна» пройде на ВДНГ 17–20 вересня 2026 року.

