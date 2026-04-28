Найбільший книжковий фестиваль України зазнав збитків на понад 350 тис. грн через негоду

Ростислав Вонс
Цього року фестиваль зібрав понад 71 тис. відвідувачів
фото: «Книжкова країна»

Буря зруйнувала частину інфраструктури на ВДНГ

Фестиваль «Книжкова країна», який цьогоріч проходив 23–26 квітня у Києві, зазнав збитків у понад 350 тис. грн через складні погодні умови. Зокрема, буря зруйнувала частину інфраструктури на ВДНГ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу фестивалю.

«Київ накривали зливи, град і шквальний вітер, які не вщухали впродовж кількох днів. Проте «Книжкова країна» не зупинилася: стенди трималися до останнього, книжки рятували під дощовиками, а черги на подіях не зникали, навіть коли стало відчутно холодно», – йдеться в заяві.

Фестиваль зібрав 103 видавництва, 15 книгарень, 18 незалежних авторів та 507 подій
Як зазначається, цього року фестиваль зібрав понад 71 тис. відвідувачів, 77% з яких придбали понад 85 тис. книжок на загальну суму більш ніж 32 млн грн. В середньому люди витрачали 1 тис. грн.

Крім того, фестиваль зібрав 103 видавництва, 15 книгарень, 18 незалежних авторів та 507 подій. Серед запрошених гостів – письменник Юрій Андрухович, міністр молоді та спорту Матвій Бідний, сценарист і режисер Павло Остріков, співачка Jamala, комік Василь Байдак та інші.

Середній вік відвідувачів фестивалю становив 28 років. Майже половина (46%) до цього не відвідувала книжкові події. Серед гостей 82% – жінки, а 18% – чоловіки. Переважна більшість (86%) – кияни, також приїхали люди з Київської, Львівської, Чернівецької, Житомирської, Дніпропетровської, Чернігівської та Хмельницької областей.

Наступна «Книжкова країна» пройде на ВДНГ 17–20 вересня 2026 року.

До слова, кінець квітня та початок травня у столиці обіцяють бути насиченими на музичні події просто неба та глибокі театральні відкриття. Зокрема, кияни та гості міста зможуть почути ювілейні хіти Наталії Могилевської, драйвовий фолк-рок від гурту «ТІК» та сольну програму Альони Омаргалієвої. Для поціновувачів інтелектуального мистецтва готують документальну виставу «Тайна вечеря без Ісуса», а на сцені Національної опери оживе легендарна трагедія «Мадам Баттерфлай».

«Главком» підготував добірку подій на 27 квітня – 3 травня, які варто відвідати.

