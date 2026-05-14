Громадський транспорт у Києві після нічного обстрілу курсує зі змінами: схема

Ірина Міллер
У Києві триває ліквідація наслідків обстрілу, здійсненого росіянами у ніч проти 14 травня 2026 року
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
Водіїв просять враховувати обмеження при плануванні маршрутів по місту

Унаслідок масованої нічної атаки на столицю 14 травня та у зв'язку з ліквідацією наслідків влучань, у кількох районах Києва перекрито рух транспорту. Також відбулися зміни у роботі громадського транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Патрульну поліцію Києва та КП «Київпастранс». 

За інформацією правоохоронців, через руйнування та роботу екстрених служб наразі рух транспорту обмежено на таких ділянках:

  • вул. Холодноярською – від перехрестя з вул. Сумською до перехрестя з вул. Охтирською;
  • пров. Охтирським – від перехрестя з вул. Холодноярською до перехрестя з вул. Михайла Максимовича;
  • вул. Братства тарасівців – від перехрестя з вул. Ревуцького та просп. Миколи Бажана.

Також внесені зміни у роботу наземного громадського транспорту. Зокрема, автобус № 19 тепер курсує за зміненою схемою: пров. Охтирський – вул. Михайла Максимовича.

Водіїв просять враховувати ці обмеження при плануванні маршрутів по місту. Актуальну інформацію про роботу транспорту можна відстежувати у Telegram-каналі «Зміни руху | Київпастранс».

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони. Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію. 

