Поліція зафільмувала перші хвилини після удару РФ по Києву: моторошне відео

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Поліція зафільмувала перші хвилини після удару РФ по Києву: моторошне відео
Разом із рятувальниками, медиками та небайдужими громадянами поліцейські допомагали постраждалим
фото: ДСНС Києва
Правоохоронці деблокували двері та евакуйовували поранених

Поліція показала відео перших хвилин після удару РФ по Києву. Моторошні кадри зафільмували бодікамери патрульних. Про це повідомляє «Главком».

Правоохоронці деблокували двері та евакуйовували поранених. Разом із рятувальниками, медиками та небайдужими громадянами поліцейські допомагали постраждалим, розбирали завали, та надавали домедичну допомогу.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва внаслідок ворожої атаки також пошкоджено 11 закладів та установ Управління освіти.

До слова, внаслідок нічної атаки російської терористичної армії на Київ постраждала станція метро «Лук’янівська», а також вихід зі станції «Хрещатик».

Раніше під час масованої ракетної атаки РФ у ніч проти 24 травня в центрі Києва ракета пробила наскрізь підземний паркінг житлового комплексу.

Крім того, вибуховою хвилею пошкодило будівлю Кабінету Міністрів. Відомо, що у штаб-квартирі Уряду вибило вікна.

Також під час масованої нічної атаки на Київ 24 травня російські окупанти завдали пошкоджень одразу двом великим житловим комплексам, які розташовані у безпосередній близькості до будівлі посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Внаслідок падіння уламків та потужної вибухової хвилі суттєвих руйнувань зазнала висотна цивільна інфраструктура у Шевченківському районі столиці. 

Теги: окупанти ракета відео поліція Київ

Росіяни пошкодили скандально відомий будинок, у якому мають житло впливові чиновники та бізнесмени
Поліція зафільмувала перші хвилини після удару РФ по Києву: моторошне відео
В одному Шевченківському районі столиці росіяни за ніч пошкодили 11 закладів освіти
Театр Франка постраждав через атаку РФ. Нищук звернувся до глядачів
Історична будівля Нацбанку постраждала через нічну атаку РФ: Пишний зробив заяву
У Києві кур'єр везе замовлення на тлі зруйнованого Росією ТРЦ. Фото, що вразило мережу
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

