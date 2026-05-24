Поліція зафільмувала перші хвилини після удару РФ по Києву: моторошне відео

Правоохоронці деблокували двері та евакуйовували поранених

Поліція показала відео перших хвилин після удару РФ по Києву. Моторошні кадри зафільмували бодікамери патрульних. Про це повідомляє «Главком».

Правоохоронці деблокували двері та евакуйовували поранених. Разом із рятувальниками, медиками та небайдужими громадянами поліцейські допомагали постраждалим, розбирали завали, та надавали домедичну допомогу.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва внаслідок ворожої атаки також пошкоджено 11 закладів та установ Управління освіти.

До слова, внаслідок нічної атаки російської терористичної армії на Київ постраждала станція метро «Лук’янівська», а також вихід зі станції «Хрещатик».

Раніше під час масованої ракетної атаки РФ у ніч проти 24 травня в центрі Києва ракета пробила наскрізь підземний паркінг житлового комплексу.

Крім того, вибуховою хвилею пошкодило будівлю Кабінету Міністрів. Відомо, що у штаб-квартирі Уряду вибило вікна.

Також під час масованої нічної атаки на Київ 24 травня російські окупанти завдали пошкоджень одразу двом великим житловим комплексам, які розташовані у безпосередній близькості до будівлі посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Внаслідок падіння уламків та потужної вибухової хвилі суттєвих руйнувань зазнала висотна цивільна інфраструктура у Шевченківському районі столиці.