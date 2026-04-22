У столиці розпочався сезон тюльпанів: перелік адрес, де можна помилуватися красою

Цвітіння тюльпанів у Києві – завжди очікуване свято, на яке з нетерпінням чекають і мешканці, і гості столиці

У столиці розпочався сезон цвітіння тюльпанів. Уже з’являються перші квіти, зокрема висаджені з цибулин, які Київ отримав у подарунок від нідерландських компаній Smit Flowers та Flower Planet за сприяння Почесного консульства України в Королівстві Нідерланди. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Справжньою окрасою столичних клумб стали тюльпани ніжного молочного кольору з витонченою жовтою смугою на пелюстках фото: glavcom.ua

Махрові тюльпани під променями сонця мають вигляд вишуканих півоній, що розпустилися завчасно фото: glavcom.ua

Особливу увагу привертають махрові сорти. Висаджені масивами одного кольору вони виглядають максимально ефектно фото: glavcom.ua

Кожна квітка – як окремий витвір мистецтва фото: glavcom.ua

У Департаменті нагадали, що традиція дарування тюльпанів триває з осені 2021 року. Саме тоді Нідерланди вперше передали Києву 100 тисяч цибулин різних кольорів – жовтих, фіолетових, червоних, білих і помаранчевих. Минулої осені столиця отримала вже 165 тисяч цибулин, що стало найбільшим обсягом за весь період співпраці.

Тюльпани на Майдані Незалежності фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА

Нідерландські тюльпани висаджено на знакових локаціях міста, зокрема: на Європейській площі, в парку імені Тараса Шевченка, на вулиці Хрещатик, у парку «Володимирська гірка», у сквері № 3 на Контрактовій площі та біля пам’ятника засновникам Києва в Наводницькому парку.

Очікується, що найближчим часом тюльпани масово розквітнуть у всіх районах столиці.

Локації, де можна помилуватися тюльпанами в Києві

Голосіївський район:

вул. Героїв Маріуполя;

сквер Миру;

проспект Голосіївський;

парк ім. Максима Рильського;

Столичне шосе;

Голосіївська площа;

Студентська алея.

Дарницький район:

парк «Партизанської слави»;

квітник біля ст. м. «Бориспільська»;

сквер закоханих;

сквер на вул. Олександра Кошиця;

парк «Позняки»;

квітники на просп. Миколи Бажана.

Деснянський район:

парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;

просп. Романа Шухевича;

сквер ім. В'ячеслава Веремія;

парк «Деснянський»;

парк «Фестивальний»;

парк «Молодіжний»;

пл. Анкари;

парк «Кіото»;

вул. Братиславська.

Дніпровський район:

парк біля озера Тельбін;

сквер на вул. Юрія Шумського;

бульв. Амвросія Бучми;

парк на Дніпровській набережній;

транспортна розв’язка біля ст. м. «Лівобережна»;

парк «Перемога»;

просп. Романа Шухевича.

Оболонський район:

парк «Наталка»;

урочище парку «Наталка»;

просп. Оболонський;

бульварна зона вздовж вул. Левка Лук’яненка;

сквер на розі просп. Оболонського та вул. Левка Лук’яненка;

сквер на просп. Володимира Івасюка, 24-24-А («Дорога до Храму);

сквер на площі Оболонській, 6;

парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;

сквер на вул. Йорданській, 26;

сквер на вул. Олександра Архипенка, 5;

сквер на вул. Вишгородській, 32/2;

сквер на пл. Тараса Шевченка;

транспортна розв’язка на вул. Ярослава Івашкевича;

сквер на вул. Зої Гайдай, 7, 9/8 та вул. Героїв Дніпра, 8/9;

транспортна розв’язка на вул. Левка Лук’яненка та вул. Зої Гайдай;

транспортна розв’язка на вул. Левка Лук’яненка та вул. Героїв полку «Азов»;

транспортна розв’язка на вул. Зої Гайдай та вул. Героїв Дніпра;

парк культури та відпочинку «Пуща-Водиця»;

сквер на вул. Федора Максименка, 19;

сквер на перетині вул. Героїв Дніпра, 35 та просп. Оболонського, 49;

транспортна розв’язка на просп. Степана Бандери та просп. Володимира Івасюка.

Печерський район:

Наводницький парк;

парк Аскольдова могила;

пл. Лесі Українки;

вул. Генерала Алмазова;

територія біля Печерської РДА;

сквер Марії Заньковецької;

бульв. Миколи Міхновського, 16;

бульв. Миколи Міхновського, 10;

вул. Банкова.

Подільський район:

сквер № 3 на Контрактовій площі;

сквер біля пам'ятника Григорію Сковороді;

сквер на пл. Щекавицькій;

Куренівський парк;

вул. Вишгородська, 45;

парк «Березовий гай»;

парк «Гірка Крістера»;

вул. Вишгородська, 41;

сквер на пл. Валерія Марченка;

сквер ім. Кузьми Скрябіна;

сквер між буд. 5-7-Б на просп. Георгія Гонгадзе.

Святошинський район:

парк «Совки»;

парк «Інтернаціональний»;

просп. Берестейський;

сквер біля адміністрації на просп. Берестейському, 97;

вул. Зодчих;

парк ім. Генерала Потапова;

сквер на розі вул. Григоровича-Барського та вул. Симиренка.

Солом’янський район:

парк «Відрадний»;

сквер ім. Максима Шаповала;

сквер на Повітряних Сил, 41.

Шевченківський район:

парк ім. Тараса Шевченка;

сквер на Майдані Незалежності;

сквер Українського радіо;

сквер на вул. Прорізній;

сквер Анни Київської;

сквер на вул. Січових Стрільців, 28;

парк «Сирецький»;

сквер «Верстатобудівний»;

сквер на Європейській площі;

парк «Володимирська гірка»;

вул. Хрещатик;

сквер на вул. Січових Стрільців, 18;

сквер на вул. Кудрявська, 23;

сквер ім. Івана Котляревського;

сквер на вул. Юрія Іллєнка, 39-51;

Каштановий бульвар;

парк «Веселка»;

сквер ім. Артема Соханя.

