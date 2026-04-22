У столиці розпочався сезон тюльпанів: перелік адрес, де можна помилуватися красою
Найближчим часом тюльпани масово розквітнуть у всіх районах столиці
У столиці розпочався сезон цвітіння тюльпанів. Уже з’являються перші квіти, зокрема висаджені з цибулин, які Київ отримав у подарунок від нідерландських компаній Smit Flowers та Flower Planet за сприяння Почесного консульства України в Королівстві Нідерланди. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
У Департаменті нагадали, що традиція дарування тюльпанів триває з осені 2021 року. Саме тоді Нідерланди вперше передали Києву 100 тисяч цибулин різних кольорів – жовтих, фіолетових, червоних, білих і помаранчевих. Минулої осені столиця отримала вже 165 тисяч цибулин, що стало найбільшим обсягом за весь період співпраці.
Нідерландські тюльпани висаджено на знакових локаціях міста, зокрема: на Європейській площі, в парку імені Тараса Шевченка, на вулиці Хрещатик, у парку «Володимирська гірка», у сквері № 3 на Контрактовій площі та біля пам’ятника засновникам Києва в Наводницькому парку.
Очікується, що найближчим часом тюльпани масово розквітнуть у всіх районах столиці.
Локації, де можна помилуватися тюльпанами в Києві
Голосіївський район:
- вул. Героїв Маріуполя;
- сквер Миру;
- проспект Голосіївський;
- парк ім. Максима Рильського;
- Столичне шосе;
- Голосіївська площа;
- Студентська алея.
Дарницький район:
- парк «Партизанської слави»;
- квітник біля ст. м. «Бориспільська»;
- сквер закоханих;
- сквер на вул. Олександра Кошиця;
- парк «Позняки»;
- квітники на просп. Миколи Бажана.
Деснянський район:
- парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
- просп. Романа Шухевича;
- сквер ім. В'ячеслава Веремія;
- парк «Деснянський»;
- парк «Фестивальний»;
- парк «Молодіжний»;
- пл. Анкари;
- парк «Кіото»;
- вул. Братиславська.
Дніпровський район:
- парк біля озера Тельбін;
- сквер на вул. Юрія Шумського;
- бульв. Амвросія Бучми;
- парк на Дніпровській набережній;
- транспортна розв’язка біля ст. м. «Лівобережна»;
- парк «Перемога»;
- просп. Романа Шухевича.
Оболонський район:
- парк «Наталка»;
- урочище парку «Наталка»;
- просп. Оболонський;
- бульварна зона вздовж вул. Левка Лук’яненка;
- сквер на розі просп. Оболонського та вул. Левка Лук’яненка;
- сквер на просп. Володимира Івасюка, 24-24-А («Дорога до Храму);
- сквер на площі Оболонській, 6;
- парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;
- сквер на вул. Йорданській, 26;
- сквер на вул. Олександра Архипенка, 5;
- сквер на вул. Вишгородській, 32/2;
- сквер на пл. Тараса Шевченка;
- транспортна розв’язка на вул. Ярослава Івашкевича;
- сквер на вул. Зої Гайдай, 7, 9/8 та вул. Героїв Дніпра, 8/9;
- транспортна розв’язка на вул. Левка Лук’яненка та вул. Зої Гайдай;
- транспортна розв’язка на вул. Левка Лук’яненка та вул. Героїв полку «Азов»;
- транспортна розв’язка на вул. Зої Гайдай та вул. Героїв Дніпра;
- парк культури та відпочинку «Пуща-Водиця»;
- сквер на вул. Федора Максименка, 19;
- сквер на перетині вул. Героїв Дніпра, 35 та просп. Оболонського, 49;
- транспортна розв’язка на просп. Степана Бандери та просп. Володимира Івасюка.
Печерський район:
- Наводницький парк;
- парк Аскольдова могила;
- пл. Лесі Українки;
- вул. Генерала Алмазова;
- територія біля Печерської РДА;
- сквер Марії Заньковецької;
- бульв. Миколи Міхновського, 16;
- бульв. Миколи Міхновського, 10;
- вул. Банкова.
Подільський район:
- сквер № 3 на Контрактовій площі;
- сквер біля пам'ятника Григорію Сковороді;
- сквер на пл. Щекавицькій;
- Куренівський парк;
- вул. Вишгородська, 45;
- парк «Березовий гай»;
- парк «Гірка Крістера»;
- вул. Вишгородська, 41;
- сквер на пл. Валерія Марченка;
- сквер ім. Кузьми Скрябіна;
- сквер між буд. 5-7-Б на просп. Георгія Гонгадзе.
Святошинський район:
- парк «Совки»;
- парк «Інтернаціональний»;
- просп. Берестейський;
- сквер біля адміністрації на просп. Берестейському, 97;
- вул. Зодчих;
- парк ім. Генерала Потапова;
- сквер на розі вул. Григоровича-Барського та вул. Симиренка.
Солом’янський район:
- парк «Відрадний»;
- сквер ім. Максима Шаповала;
- сквер на Повітряних Сил, 41.
Шевченківський район:
- парк ім. Тараса Шевченка;
- сквер на Майдані Незалежності;
- сквер Українського радіо;
- сквер на вул. Прорізній;
- сквер Анни Київської;
- сквер на вул. Січових Стрільців, 28;
- парк «Сирецький»;
- сквер «Верстатобудівний»;
- сквер на Європейській площі;
- парк «Володимирська гірка»;
- вул. Хрещатик;
- сквер на вул. Січових Стрільців, 18;
- сквер на вул. Кудрявська, 23;
- сквер ім. Івана Котляревського;
- сквер на вул. Юрія Іллєнка, 39-51;
- Каштановий бульвар;
- парк «Веселка»;
- сквер ім. Артема Соханя.
