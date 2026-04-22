У столиці розпочався сезон тюльпанів: перелік адрес, де можна помилуватися красою

Ірина Міллер
Цвітіння тюльпанів у Києві – завжди очікуване свято, на яке з нетерпінням чекають і мешканці, і гості столиці
Найближчим часом тюльпани масово розквітнуть у всіх районах столиці

У столиці розпочався сезон цвітіння тюльпанів. Уже з’являються перші квіти, зокрема висаджені з цибулин, які Київ отримав у подарунок від нідерландських компаній Smit Flowers та Flower Planet за сприяння Почесного консульства України в Королівстві Нідерланди. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Справжньою окрасою столичних клумб стали тюльпани ніжного молочного кольору з витонченою жовтою смугою на пелюстках
Махрові тюльпани під променями сонця мають вигляд вишуканих півоній, що розпустилися завчасно
Особливу увагу привертають махрові сорти. Висаджені масивами одного кольору вони виглядають максимально ефектно
Кожна квітка – як окремий витвір мистецтва
У Департаменті нагадали, що традиція дарування тюльпанів триває з осені 2021 року. Саме тоді Нідерланди вперше передали Києву 100 тисяч цибулин різних кольорів – жовтих, фіолетових, червоних, білих і помаранчевих. Минулої осені столиця отримала вже 165 тисяч цибулин, що стало найбільшим обсягом за весь період співпраці.

Найближчим часом тюльпани масово розквітнуть у всіх районах столиці
Нідерландські тюльпани висаджено на знакових локаціях міста
Тюльпани на Майдані Незалежності
Нідерландські тюльпани висаджено на знакових локаціях міста, зокрема: на Європейській площі, в парку імені Тараса Шевченка, на вулиці Хрещатик, у парку «Володимирська гірка», у сквері № 3 на Контрактовій площі та біля пам’ятника засновникам Києва в Наводницькому парку.

Очікується, що найближчим часом тюльпани масово розквітнуть у всіх районах столиці.

Локації, де можна помилуватися тюльпанами в Києві

Голосіївський район:

  • вул. Героїв Маріуполя;
  • сквер Миру;
  • проспект Голосіївський;
  • парк ім. Максима Рильського;
  • Столичне шосе;
  • Голосіївська площа;
  • Студентська алея.

Дарницький район:

  • парк «Партизанської слави»;
  • квітник біля ст. м. «Бориспільська»;
  • сквер закоханих;
  • сквер на вул. Олександра Кошиця;
  • парк «Позняки»;
  • квітники на просп. Миколи Бажана.

Деснянський район:

  • парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
  • просп. Романа Шухевича;
  • сквер ім. В'ячеслава Веремія;
  • парк «Деснянський»;
  • парк «Фестивальний»;
  • парк «Молодіжний»;
  • пл. Анкари;
  • парк «Кіото»;
  • вул. Братиславська.

Дніпровський район:

  • парк біля озера Тельбін;
  • сквер на вул. Юрія Шумського;
  • бульв. Амвросія Бучми;
  • парк на Дніпровській набережній;
  • транспортна розв’язка біля ст. м. «Лівобережна»;
  • парк «Перемога»; 
  • просп. Романа Шухевича.

Оболонський район:

  • парк «Наталка»;
  • урочище парку «Наталка»;
  • просп. Оболонський;
  • бульварна зона вздовж вул. Левка Лук’яненка;
  • сквер на розі просп. Оболонського та вул. Левка Лук’яненка;
  • сквер на просп. Володимира Івасюка, 24-24-А («Дорога до Храму);
  • сквер на площі Оболонській, 6;
  • парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;
  • сквер на вул. Йорданській, 26;
  • сквер на вул. Олександра Архипенка, 5;
  • сквер на вул. Вишгородській, 32/2;
  • сквер на пл. Тараса Шевченка;
  • транспортна розв’язка на вул. Ярослава Івашкевича;
  • сквер на вул. Зої Гайдай, 7, 9/8 та вул. Героїв Дніпра, 8/9;
  • транспортна розв’язка на вул. Левка Лук’яненка та  вул. Зої Гайдай;
  • транспортна розв’язка на вул. Левка Лук’яненка та вул. Героїв полку «Азов»;
  • транспортна розв’язка на вул. Зої Гайдай та вул. Героїв Дніпра;
  • парк культури та відпочинку «Пуща-Водиця»;
  • сквер на вул. Федора Максименка, 19;
  • сквер на перетині вул. Героїв Дніпра, 35 та просп. Оболонського, 49;
  • транспортна розв’язка на просп. Степана Бандери та просп. Володимира Івасюка.

Печерський район:

  • Наводницький парк; 
  • парк Аскольдова могила; 
  • пл. Лесі Українки;
  • вул. Генерала Алмазова;
  • територія біля Печерської РДА;
  • сквер Марії Заньковецької;
  • бульв. Миколи Міхновського, 16;
  • бульв. Миколи Міхновського, 10;
  • вул. Банкова.

Подільський район:

  • сквер № 3 на Контрактовій площі;
  • сквер біля пам'ятника Григорію Сковороді;
  • сквер на пл. Щекавицькій;
  • Куренівський парк;
  • вул. Вишгородська, 45;
  • парк «Березовий гай»;
  • парк «Гірка Крістера»;
  • вул. Вишгородська, 41;
  • сквер на пл. Валерія Марченка;
  • сквер ім. Кузьми Скрябіна;
  • сквер між буд. 5-7-Б на просп. Георгія Гонгадзе.

Святошинський район: 

  • парк «Совки»;
  • парк «Інтернаціональний»;
  • просп. Берестейський;
  • сквер біля адміністрації на просп. Берестейському, 97;
  • вул. Зодчих;
  • парк ім. Генерала Потапова;
  • сквер на розі вул. Григоровича-Барського та вул. Симиренка.

Солом’янський район:

  • парк «Відрадний»;
  • сквер ім. Максима Шаповала;
  • сквер на Повітряних Сил, 41.

Шевченківський район:

  • парк ім. Тараса Шевченка;
  • сквер на Майдані Незалежності;
  • сквер Українського радіо;
  • сквер на вул. Прорізній;
  • сквер Анни Київської;
  • сквер на вул. Січових Стрільців, 28;
  • парк «Сирецький»;
  • сквер «Верстатобудівний»;
  • сквер на Європейській площі;
  • парк «Володимирська гірка»;
  • вул. Хрещатик;
  • сквер на вул. Січових Стрільців, 18;
  • сквер на вул. Кудрявська, 23;
  • сквер ім. Івана Котляревського;
  • сквер на вул. Юрія Іллєнка, 39-51;
  • Каштановий бульвар;
  • парк «Веселка»;
  • сквер ім. Артема Соханя.

