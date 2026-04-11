Поліція у Києві затримала чоловіка, який пошкодив авто нардепа Гузя

У Шевченківському районі столиці стався інцидент за участю народного депутата України Ігоря Гузя. Поліція затримала 53-річного чоловіка, який намагався пошкодити автомобіль обранця. Сам депутат переконаний, що йдеться про замовну акцію залякування, пов'язану з його політичною діяльністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався близько 06:50 ранку на вулиці Бульварно-Кудрявській. Як повідомив Ігор Гузь, він разом із сусідами помітив невідомого, який намагався розбити скло позашляховика Land Rover цеглиною.

«Біля нього помітив каністру з невідомою сумішшю. Я вибіг за ним, він почав тікати. За метрів двісті від місця події мені вдалося його наздогнати», – розповів депутат.

Народний депутат вважає, що розбите скло було лише початком, а наявність каністри свідчить про намір підпалити автівку. Гузь пов'язує цей напад зі своєю політичною діяльністю.

«Це явна спроба залякування виключно через мою позицію, ймовірно, у боротьбі проти московської церкви», – зазначив він.

На думку політика, затриманий є лише виконавцем, якого могли використати організатори злочину.

У Національній поліції підтвердили факт виклику на спецлінію 102. Патрульні, які прибули на місце, затримали 53-річного уродженця Луганської області.

Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство), проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин та триває збір доказів щодо мети перебування чоловіка біля авто з невідомою сумішшю.

За спостереженнями Ігоря Гузя, поведінка затриманого вказує на те, що він не є організатором процесу. Депутат припускає, що зловмисники залучили «соціально вразливу особу» для виконання брудної роботи.

Наразі слідство має встановити, чи був у чоловіка замовник, і чи справді в каністрі була займиста речовина. Якщо версія про підпал підтвердиться, кваліфікація справи може бути змінена на більш тяжку статтю.

