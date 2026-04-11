Поліція у Києві затримала чоловіка, який пошкодив авто нардепа Гузя

Максим Бурич
Максим Бурич
Поліція у Києві затримала чоловіка, який пошкодив авто нардепа Гузя
Інцидент стався близько 06:50 ранку на вулиці Бульварно-Кудрявській
фото: поліція Київщини

Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження

У Шевченківському районі столиці стався інцидент за участю народного депутата України Ігоря Гузя. Поліція затримала 53-річного чоловіка, який намагався пошкодити автомобіль обранця. Сам депутат переконаний, що йдеться про замовну акцію залякування, пов'язану з його політичною діяльністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався близько 06:50 ранку на вулиці Бульварно-Кудрявській. Як повідомив Ігор Гузь, він разом із сусідами помітив невідомого, який намагався розбити скло позашляховика Land Rover цеглиною.

«Біля нього помітив каністру з невідомою сумішшю. Я вибіг за ним, він почав тікати. За метрів двісті від місця події мені вдалося його наздогнати», – розповів депутат.

Народний депутат вважає, що розбите скло було лише початком, а наявність каністри свідчить про намір підпалити автівку. Гузь пов'язує цей напад зі своєю політичною діяльністю.

«Це явна спроба залякування виключно через мою позицію, ймовірно, у боротьбі проти московської церкви», – зазначив він.

На думку політика, затриманий є лише виконавцем, якого могли використати організатори злочину.

У Національній поліції підтвердили факт виклику на спецлінію 102. Патрульні, які прибули на місце, затримали 53-річного уродженця Луганської області.

Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство), проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин та триває збір доказів щодо мети перебування чоловіка біля авто з невідомою сумішшю.

За спостереженнями Ігоря Гузя, поведінка затриманого вказує на те, що він не є організатором процесу. Депутат припускає, що зловмисники залучили «соціально вразливу особу» для виконання брудної роботи.

Наразі слідство має встановити, чи був у чоловіка замовник, і чи справді в каністрі була займиста речовина. Якщо версія про підпал підтвердиться, кваліфікація справи може бути змінена на більш тяжку статтю.

Нагадаємо, у столиці патрульні надали допомогу 70-річному водієві старенького «Жигуля», чия історія вразила правоохоронців. Чоловік, який через російську агресію вдруге втратив дім, зламався на дорозі вже у Києві. 

Читайте також:

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала 10 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 10 хвилин
Вчора, 01:01
Нові спеціалізовані мікроавтобуси, які передали німецькі партнери
Берлін та Лейпциг передали Києву спецтранспорт: хто зможе скористатися новими мікроавтобусами
8 квiтня, 15:57
Програма поширюється на багатоповерхові будинки від 10 поверхів і вище за наявності технічної можливості встановлення обладнання
Свириденко проти Кличка. Дві програми підготовки київських багатоповерхівок до зими
6 квiтня, 13:20
За свою понад столітню історію заклад неодноразово змінював назви
Найстаріший кінотеатр Києва перетворився на руїну (фото)
1 квiтня, 16:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
29 березня, 04:53
Риби у столичному Будинку природи
Через аварію столичний Будинок природи тимчасово працює лише онлайн
26 березня, 13:32
Окупанти атакують Київ та Київщину
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
14 березня, 03:16
На укосі дорожнього насипу утворилося глибоке провалля ґрунту з круглими контурами
На Оболоні біля дороги росте небезпечне провалля: мешканці звернулися до комунальників
12 березня, 13:07
Від початку повномасштабного вторгнення «Київзеленбуд» уклав угод про реконструкцію та капітальний ремонт парків, скверів і зелених зон на 632,72 млн грн (без розірваних угод)
Київ витратить 65 млн грн на пішохідний міст і покращення парку на Оболоні 
12 березня, 10:27

Поліція у Києві затримала чоловіка, який пошкодив авто нардепа Гузя
Поліція у Києві затримала чоловіка, який пошкодив авто нардепа Гузя
Передвеликодні ярмарки в Києві: де купити продукти 11 квітня
Передвеликодні ярмарки в Києві: де купити продукти 11 квітня
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
У Києві 11 квітня низка автобусів курсуватиме зі змінами: перелік маршрутів
У Києві 11 квітня низка автобусів курсуватиме зі змінами: перелік маршрутів
Паски-писанки, суші та зайці за 17 тис.: чим дивують кухарі перед Великоднем
Паски-писанки, суші та зайці за 17 тис.: чим дивують кухарі перед Великоднем
«Це потурання окупанту». Голова Інституту пам'яті розкритикував ідею фонтану на місці Леніна
«Це потурання окупанту». Голова Інституту пам'яті розкритикував ідею фонтану на місці Леніна

«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Сьогодні, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Вчора, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Вчора, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Вчора, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
9 квiтня, 19:30

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
