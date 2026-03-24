У Києві з’явився перший світлофор із червоним колом заборони: як він працює

Червоний контур чітко несе інформацію водіям про заборону виконувати поворот, і цей сигнал добре видно як вночі, так і за будь-яких погодних умов

Світлофори з червоним колом з’являтимуться на вулицях Києва поступово. Їх встановлюватимуть замість старих пристроїв, у яких виходить термін експлуатації

На Михайлівській площі в напрямку вул. Михайлівської фахівці Центру організації дорожнього руху (ЦОДР) встановили перший у столиці світлофор нового стандарту. Він обладнаний додатковим світловим контуром – червоним колом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу підприємства.

Як пояснюють фахівці, на додатковій секції із зеленою стрілкою, що регулює рух праворуч, тепер з’явилося ще й червоне коло. Принцип роботи оновленого світлофора простий:

зелена стрілка – поворот дозволений;

червоне коло – поворот заборонений.

У ЦОДР зазначають, що через втому або складні погодні умови водії іноді допускають помилки і не помічають додаткову секцію, коли зелена стрілка не світиться.

фото: Центр організації дорожнього руху

фото: Центр організації дорожнього руху

«Червоний контур чітко несе інформацію водіям про заборону виконувати поворот, і цей сигнал добре видно як вночі, так і за будь-яких погодних умов», – наголошують у Центрі організації дорожнього руху.

Це впровадження є частиною переходу на оновлені стандарти ДСТУ 4092:2024 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні» та спрямоване на зменшення кількості ДТП у столиці.

Світлофори з червоним колом з’являтимуться на вулицях Києва поступово. Їх встановлюватимуть замість старих пристроїв, у яких виходить термін експлуатації.

