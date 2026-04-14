Поминальні дні 2026. Скільки коштують пластикові та живі квіти у Києві (репортаж)

Ірина Міллер
Кількість яток зі штучними квітами перед поминальними днями помітно зростає
фото: glavcom.ua

Порівнюємо ціни на живі та штучні квіти у столиці

Щойно відлунали великодні дзвони, як увага киян переключилася на підготовку до Провідної неділі. Вже з понеділка на столичних ринках та біля метро замість пасок з’явилися яскраві ряди штучних та живих квітів. «Главком» з’ясував, скільки коштує підготовка до Радониці та поминальна атрибутика в Києві.

Кореспондентка «Главкома» відвідала один зі столичних ринків і подивилася, що і за якою ціною купують кияни перед поминальними днями. Ціни на живу розсаду у горщиках цьогоріч стартують від 40 грн. Найбюджетніший варіант – маргаритка. Братки та петунія коштують однаково – по 50 грн, проте остання квітуватиме значно довше. Гвоздику, яку часто обирають як багаторічну рослину, продають по 60 грн, остеоспермум коштує 70 грн, а газанію пропонують по 80 грн за горщик.

На ринку представлено широкий вибір рослин із закритою кореневою системою у одноразових горщиках
Братки та петунія на київських ринках коштують однаково, проте остання радуватиме цвітом значно довше
Гвоздику покупці цінують за багаторічність та невибагливість
Найпопулярніші позиції розкуповують найшвидше
Перед Радоницею квіти у горщиках можна придбати навіть біля виходів зі станцій метро
Ринок пропонує широкий вибір штучних квітів: від маленьких букетиків за 30 грн до великих композицій, ціна яких сягає 150-300 грн, але їх менше, ніж було у попередні роки.

Великі букети троянд коштують 300 грн
Бюджетний варіант: невеликі букети штучних троянд на передньому плані коштують від 30 грн
Жовті нарциси по 100 грн, а червоні жоржини по 150 грн
Букетики по 80 та 150 грн продаються на розкладці зі шкарпетками
Вибір квітів великий, але покупців на ринку поки небагато
Вибір між екологічністю та практичністю часто стає для киян складним моральним питанням. Киянка Валентина, яка нещодавно поховала чоловіка та брата, захисника України, свідомо обрала живу маргаритку та гвоздику. Жінка переконана, що на могилах справжніх героїв та близьких людей не має бути «пластикового сміття». Натомість інша киянка, Катерина Семенівна, так і не наважилася на покупку. Жінка пояснила, що штучні букети для неї занадто дорогі, а висадити живі рослини заважає вік – через літню спеку квіти потребують постійного поливу, на що у літньої людини просто немає сил.

Екологи наголошують, що альтернативою можуть стати не лише живі зрізані квіти, а й висадка багаторічників чи використання сухоцвітів. Такий підхід допоможе зменшити навантаження на довкілля та сформувати нову, екологічно свідому традицію вшанування пам'яті.

Нагадаємо, напередодні поминальних днів у столиці традиційно гостро постає питання екологічної безпеки на міських кладовищах. Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА закликає киян відмовитися від пластикових квітів та вінків. Фахівці зауважують, що більшість такої атрибутики виготовлена з синтетики та металу, які не підлягають переробці. Під дією сонця та дощу пластик перетворюється на мікропластик, що забруднює ґрунт і підземні води, а при спалюванні таких відходів у повітря потрапляють токсичні речовини.

До слова, Українська православна церква останні роки перед поминальними днями звертається до вірян з проханням не приносити на могили рідних штучні квіти. Українські священики нагадують, що пластикове сміття дуже шкідливе для навколишнього природного середовища. Церква закликає покладати живі квіти або саджанці, не використовувати пластикові вінки та інші вироби, які забруднюють нашу планету.

