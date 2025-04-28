У столиці почався сезон цвітіння бузку: перелік адрес для прогулянки

Тривалість цвітіння бузку варіюється від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від сорту

У Києві починає квітнути бузок. Перші квіти вже з’явилися в різних районах столиці, зокрема у Дніпровському та Солом’янському. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Повідомляється, що крім ботанічного саду імені академіка Фоміна та Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, бузок росте в парках і скверах столиці. Тривалість його цвітіння може варіюватися від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від сорту.

Крім того, за інформацією комунального оьєднання «Київзеленбуд», бузок у Києві висаджений на наступних локаціях.

Голосіївський район:

сквер біля Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського;

Голосіївський парк імені Максима Рильського.

Дарницький район:

Парк Партизанської слави;

Парк імені воїнів-інтернаціоналістів;

сквер імені Олександра Кошиця.

Деснянський район:

парк «Молодіжний»;

парк на просп. Червоної Калини;

парк імені Сержа Лифаря;

сквер на вул. Сержа Лифаря;

парк імені Архітектора Ніколаєва;

сквер на вул. Архітектора Ніколаєва;

парк імені Романа Шухевича;

Деснянський парк;

сквер на просп. Червоної Калини.Дніпровський район:

парк «Перемога»;

парк на Русанівській набережній;

сквер імені Івана Миколайчука;

бульв. Амвросія Бучми;

парк «Аврора»;

парк за кінотеатром «Дніпро»;

парк вздовж вул. Гетьмана Павла Полуботка;

бульв. Верховної Ради;

вул. Гната Хоткевича;

вул. Краківська;

вул. Гетьмана Павла Полуботка;

транспортна розв’язка-трикутник біля парку «Перемога»;

Гідропарк;

парк за Центром культури та мистецтв Дніпровського району;

сквер імені Кастуся Калиновського;

сквер на вул. Інженера Бородіна.

Оболонський район:

парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;

сквер на вул. Північній;

сквер на просп. Володимира Івасюка;

сквер на вул. Героїв полку «Азов».

Печерський район:

Наводницький парк.

Подільський район:

сквер імені Сергія Васильчука.

Святошинський район:

вул. Зодчих;

парк «Гамбурзький»;

парк «Совки»;

парк «Інтернаціональний»;

вул. Жмеринська;

сквер між буд. № 59 на бульв. Академіка Вернадського та №№ 2, 4 – на вул. Академіка Доброхотова;

сквер імені Василя Стуса;

сквер на вул. Чорнобильській;

сквер між вул. Мирослава Поповича та просп. Академіка Палладіна;

сквер на розі просп. Берестейського та вул. Чорнобильської.

Солом’янський район:

парк «Відрадний»;

парк імені Миколи Зерова;

Солом’янський ландшафтний парк;

вул. Солом’янська;

сквер спортсменів-захисників України.

Шевченківський район:

Сирецький парк;

сквер імені Івана Гонти;

парк Шевченківського району (біля ст. м. «Дорогожичі»);

сквер біля Медичного університету імені О. О. Богомольця;

транспортна розв’язка на просп. Повітряних Сил;

Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр»;

парк на схилах Пейзажної алеї;

Літературний сквер;

сквер «Українського радіо».

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Перші квіти вже радують око мешканців та гостей столиці у Дніпровському та Солом'янському районах фото: Любов Голуб'ятнікова, КМДА

У Департаменті закликають містян під час відпочинку в зелених зонах дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, кияни та гості столиці знову мають змогу помилуватися неймовірною красою. У столичному парку Кіото, що славиться своєю алеєю сакур, розпочалося пишне цвітіння японських вишень.

Також у столиці квітнуть тюльпани. Зокрема ті, які столиця безоплатно отримала за підтримки Почесного консула України у місті Амстердам Еміля де Севрена Жакета. Різнобарв’я квітів цієї весни можна буде побачити в центрі міста, зокрема на Майдані Незалежності, в парку ім. Т. Г. Шевченка, поруч із Міністерством закордонних справ України та в інших зелених зонах міста.