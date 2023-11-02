У столиці з'явиться сквер імені Героя України Да Вінчі

Кличко повідомив, що на сесії Київради буде ухвалене рішення, щодо створення у Києві скверу імені загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла

Віталій Кличко: «Сквер буде розміщуватись у Печерському районі столиці на вулиці Михайла Омеляновича-Павленка»

На сьогоднішньому засіданні Київрада має закріпити за лісопарковими господарствами столиці 1016 гектарів лісових зон, щоб унеможливити їх подальше перепрофілювання та забудову. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Також депутати повинні ухвалити рішення про оформлення у постійне користування «Київзеленбудом» земельних ділянок для облаштування скверів біля будинків киян та створити в столиці сквер імені загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла.

«Зокрема, маємо ухвалити рішення про оформлення у постійне користування «Київзеленбудом» земельних ділянок для облаштування скверів біля будинків киян. Нові сквери загальною площею 31 гектар з’являться зокрема у 7-ми районах міста. Також щодо зелених зон, то ми повинні закріпити за лісопарковими господарствами столиці 1016 гектарів лісових зон. Юридичне оформлення цих земельних ділянок унеможливить їх подальше перепрофілювання, а значить – забудову», – зазначив мер Києва.

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Також очільник столиці наголосив, що буде ухвалене рішення, щодо створення у Києві скверу імені загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі).

«Окремо зазначу, що сьогодні маємо ухвалити й рішення про створення у Києві скверу імені загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла («Да Вінчі»). Сквер буде розміщуватись у Печерському районі столиці на вулиці Михайла Омеляновича-Павленка. Для цього протягом 30 днів земельні ділянки майбутнього скверу мають бути передані «Київзеленбуду» з подальшим присвоєнням створеному скверу назви «Сквер Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, військовий Дмитро Коцюбайло, з позивним Да Вінчі, загинув 7 березня цього року в боях поблизу Бахмута на Донеччині. Біля нього розірвалася мінометна міна, один з уламків влучив у шию.