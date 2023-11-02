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У столиці з'явиться сквер імені Героя України Да Вінчі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столиці з'явиться сквер імені Героя України Да Вінчі
Кличко повідомив, що на сесії Київради буде ухвалене рішення, щодо створення у Києві скверу імені загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла
Фото: Дмитро Коцюбайло/Facebook

Віталій Кличко: «Сквер буде розміщуватись у Печерському районі столиці на вулиці Михайла Омеляновича-Павленка»  

На сьогоднішньому засіданні Київрада має закріпити за лісопарковими господарствами столиці 1016 гектарів лісових зон, щоб унеможливити їх подальше перепрофілювання та забудову. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Також депутати повинні ухвалити рішення про оформлення у постійне користування «Київзеленбудом» земельних ділянок для облаштування скверів біля будинків киян та створити в столиці сквер імені загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла.

«Зокрема, маємо ухвалити рішення про оформлення у постійне користування «Київзеленбудом» земельних ділянок для облаштування скверів біля будинків киян. Нові сквери загальною площею 31 гектар з’являться зокрема у 7-ми районах міста. Також щодо зелених зон, то ми повинні закріпити за лісопарковими господарствами столиці 1016 гектарів лісових зон. Юридичне оформлення цих земельних ділянок унеможливить їх подальше перепрофілювання, а значить – забудову», – зазначив мер Києва.

Також очільник столиці наголосив, що буде ухвалене рішення, щодо створення у Києві скверу імені загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі).

«Окремо зазначу, що сьогодні маємо ухвалити й рішення про створення у Києві скверу імені загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла («Да Вінчі»). Сквер буде розміщуватись у Печерському районі столиці на вулиці Михайла Омеляновича-Павленка. Для цього протягом 30 днів земельні ділянки майбутнього скверу мають бути передані «Київзеленбуду» з подальшим присвоєнням створеному скверу назви «Сквер Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, військовий Дмитро Коцюбайло, з позивним Да Вінчі, загинув 7 березня цього року в боях поблизу Бахмута на Донеччині. Біля нього розірвалася мінометна міна, один з уламків влучив у шию.

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Теги: Віталій Кличко Київрада Дмитро Коцюбайло парк

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