Опалювальний сезон у столиці: Кличко повідомив, які заклади вже із теплом

Для об'єктів комунальної сфери та житлових будинків почнуть вмикати опалення, коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів

Столична влада почала підключати опалення в об’єктах соціальної інфраструктури: лікарнях, школах та садках за заявками їхніх керівників. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Для об'єктів комунальної сфери та житлових будинків почнуть вмикати опалення, коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання. «Щодо комунальної сфери, житлових будинках, - ми орієнтуємось на погоду, щоб раціонально витрачати тепло. Коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, розпочнемо підключати і комунальні будівлі. Тоді ж – за їх заявками – й будинки ОСББ, ЖБК, відомчі», – наголосив Кличко.

Нагадаємо, опалювальний сезон в Україні зазвичай стартує 15 жовтня, однак це залежить від кліматичних умов. В 2023 році осінь тепла, тому є вірогідність того, що цю дату змістять. Крім цього, рішення про увімкнення опалення приймається на рівні місцевої влади, тому у різних регіонах опалювальний сезон 2023-2024 стартуватиме не в один день.