У столиці злива: є загроза підтоплень

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Гідрослужби «Київавтодору» розпочали посилене чергування

У Києві в суботу, 11 березня, близько 11 години розпочався сильний дощ. Гідрослужби «Київавтодору» розпочали посилене чергування. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Гідрослужби моніторять місця можливих підтоплень «Київавтодору».

КМДА повідомляє, що завчасно до прогнозованих опадів гідрослужби обстежили й очистили зливостоки у проблемних місцях.

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Загалом «Київавтодор» має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки зливовостоків. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, 11 березня в Україні буде хмарно, у всіх регіонах спостерігатимуться опади, багато де очікуються сильні пориви вітру. Температура в країні коливатиметься від 3° морозу вночі до 17° тепла вдень.