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У столиці злива: є загроза підтоплень

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У столиці злива: є загроза підтоплень
Водіям слід бути уважними на мокрому покритті
фото ілюстративне

Гідрослужби «Київавтодору» розпочали посилене чергування

У Києві в суботу, 11 березня, близько 11 години розпочався сильний дощ. Гідрослужби «Київавтодору» розпочали посилене чергування. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Гідрослужби моніторять місця можливих підтоплень «Київавтодору».

КМДА повідомляє, що завчасно до прогнозованих опадів гідрослужби обстежили й очистили зливостоки у проблемних місцях.

У столиці злива: є загроза підтоплень фото 1

Загалом «Київавтодор» має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки зливовостоків. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, 11 березня в Україні буде хмарно, у всіх регіонах спостерігатимуться опади, багато де очікуються сильні пориви вітру. Температура в країні коливатиметься від 3° морозу вночі до 17° тепла вдень.

Теги: дороги Київ дощ Київавтодор

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