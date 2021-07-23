У суботу буде обмежено вхід на три станції київського метро

Обмеження на вхід у метро діятиме після завершення футбольного матчу

На НСК «Олімпійський» проходитиме футбольний матч

У суботу, 24 липня, можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Це повязано із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Інгулець» (смт. Петрове). Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Так, після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

«Палац спорту»,

«Олімпійська»,

«Площа Льва Толстого».

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Як повідомлялося, 24-25 липня у Києві у зв’язку із проведенням змагань із триатлону «Dragon Capital 70.3 триатлон Кубок Києва 2021» буде обмежено рух транспорту на Подолі. Також у зв’язку з цим буде змінено маршрути громадського транспорту.

До слова, пасажиропотік у київському метро скоротився майже вдвічі порівняно з 2019-м.

Минулого року у столичному метрополітені 19 разів пасажири потрапляли на колії та отримали травми різних ступенів. За рік було зафіксовано 57 грубих порушень Правил користування метрополітеном. Із них 38 разів – зачепери, які намагалися проїхатися поміж або на вагонах. Більшість порушників були затримані правоохоронцями.

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