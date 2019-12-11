Аж гриф прогнувся: український сноубордист підняв 160-кілограмову штангу (відео)



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михайло Харук із тренером Семеном Скубеничем Фото із соцмереж

Михайло Харук підходить до нового сезону у всеозброєнні

Перший в історії українського сноуборду чемпіон світу серд юніорів, 20-річний прикарпатець Михайло Харук завершує підготовку до сезону-2019/2020.

Мама спортсмена розмістила у себе в Фейсбуку відео, на якому Михайло підіймає 160-кілограмову штангу.

«Спорт - це нелегка праця. Ось так готується до нового змагального сезону чемпіон світу серед юніорів із сноубордингу», - підписала короткий ролик Марія Харук.

Нагадаємо, навесні Михайло Харук мав проблеми з верховинськими рекетирами. Правоохоронці втрутилися і вплинули на ситуацію лише після публікації «Главкома».