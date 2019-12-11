  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Аж гриф прогнувся: український сноубордист підняв 160-кілограмову штангу (відео)

    • Розсилка
    михайло Харук із тренером Семеном Скубеничем - Аж гриф прогнувся: український сноубордист підняв 160-кілограмову штангу (відео)
    михайло Харук із тренером Семеном Скубеничем
    Фото із соцмереж

    Михайло Харук підходить до нового сезону у всеозброєнні

    Перший в історії українського сноуборду чемпіон світу серд юніорів, 20-річний прикарпатець Михайло Харук завершує підготовку до сезону-2019/2020.

    Мама спортсмена розмістила у себе в Фейсбуку відео, на якому Михайло підіймає 160-кілограмову штангу.

    «Спорт - це нелегка праця. Ось так готується до нового змагального сезону чемпіон світу серед юніорів із сноубордингу», - підписала короткий ролик Марія Харук.

    Нагадаємо, навесні Михайло Харук мав проблеми з верховинськими рекетирами. Правоохоронці втрутилися і вплинули на ситуацію лише після публікації «Главкома».

     Читайте також: Сноубордист Михайло Харук: «Від удару розсік коліно, рану зашивали. Тоді не повірив би, що стану чемпіоном світу»
    сноуборд Михайло Харук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ