Аж гриф прогнувся: український сноубордист підняв 160-кілограмову штангу (відео)
михайло Харук із тренером Семеном Скубеничем
Фото із соцмереж
Михайло Харук підходить до нового сезону у всеозброєнні
Перший в історії українського сноуборду чемпіон світу серд юніорів, 20-річний прикарпатець Михайло Харук завершує підготовку до сезону-2019/2020.
Мама спортсмена розмістила у себе в Фейсбуку відео, на якому Михайло підіймає 160-кілограмову штангу.
«Спорт - це нелегка праця. Ось так готується до нового змагального сезону чемпіон світу серед юніорів із сноубордингу», - підписала короткий ролик Марія Харук.
Нагадаємо, навесні Михайло Харук мав проблеми з верховинськими рекетирами. Правоохоронці втрутилися і вплинули на ситуацію лише після публікації «Главкома».
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